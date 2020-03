Koronavírus môže ovplyvniť termín parlamentných volieb v Poľsku, informoval o tom prezident Duda

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.3.2020 - Ak sa bude nový koronavírus v Poľsku ďalej šíriť a v krajine budú platiť prísne izolačné opatrenia, môže to ovplyvniť termín prezidentských volieb.Poľský prezident Andrzej Duda v sobotu povedal, že ak bude súčasná situácia pretrvávať, termín volieb, ktorý je zatiaľ stanovený na 10. mája, nemusí byť realistický. Dudove vyjadrenie je prvým náznakom zo strany vedenia štátu, že by sa voľby nemuseli konať podľa plánov.Opozícia v parlamente vyzvala na odklad volieb, no vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) tvrdí, že na to nevidí dôvod. V sobotu sa jej podarilo v parlamente presadiť zmeny volebného zákona, aby mohli osoby v karanténe, chorí a starší hlasovať na diaľku.Podľa údajov Johns Hopkins University zaznamenali v Poľsku 1 717 prípadov nákazy novým koronavírusom a 19 ním spôsobených úmrtí.