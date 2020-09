Poštou by sa malo dať voliť pri všetkých voľbách aj zo Slovenska, navrhuje združenie Srdcom doma

voľbách

19.9.2020 (Webnoviny.sk) - Voliť poštou by sa malo dať vo všetkýchaj z územia Slovenskej republiky. Navrhuje to občianske združenie Srdcom doma , ktoré je súčasťou pracovnej skupiny Ministerstva vnútra SR (MV SR) Úlohou skupiny je zjednodušenie uplatnenia volebného práva občanmi Slovenskej republiky.Združenie tiež navrhuje, aby spracovanie žiadosti opoštou už nemali v právomoci obce, ako to bolo doteraz, ale aby táto agenda prešla na MV SR.V tlačovej správe o tom informoval predseda združenia Srdcom doma Samuel Zubo Iniciatíva odporúča, aby sa pri podávaní žiadostí opoštou používal občiansky preukaz s čipom namiesto rodného čísla.V súčasnosti už používajú takýto občiansky preukaz viac ako štyri milióny občanov SR. Podľa združenia totiž dnešná legislatíva umožňuje ukradnúť hlas.„Stačí na to znalosť rodného čísla voliča a hlas je zaslaný na adresu podvodníka, čo znemožní pôvodnému voličovi voliť a podvodníkovi umožní hlasovať za voliča,“ vysvetľuje Samuel Zubo.Ďalej navrhujú, aby vznikla možnosť zrušiť žiadosť opoštou zo strany voliča. Minimalizovalo by sa tak riziko obchodovania s hlasmi.Plánujú tiež zavedenie Centrálneho informačného systému volebných žiadostí a centrálneho voličského zoznamu a vytvorenie aplikácie, ktorá užívateľovi umožní overiť, či môže voliť, podať žiadosť, sledovať jej vybavenie a overiť si doručenie hlasu na ministerstve vnútra.Združenie plánuje v najbližších dňoch predstaviť prototyp takejto aplikácie.Občianske združenie Srdcom doma od svojho vzniku v roku 2018 presadzuje, aby Slovenská republika vytvárala lepšie podmienky na zapájanie sa občanov do správy vecí verejných.Preddo Národnej rady SR v roku 2020 získali verejný záväzok troch strán súčasnej vládnej koalície, že popresadia rozšíreniepoštou pre všetkya to aj pre voličov na území SR.