Najinteligentnejším mestom sveta je Singapur, Bratislava si o niekoľko priečok polepšila

Singapur

Hodnotili stovky obyvateľov

Najviac kritizovali mobilitu

Praha sa prepadla

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.9.2020 (Webnoviny.sk) -sa umiestnil na prvom mieste v druhom ročníku globálneho Smart City Indexu zameraného na hodnotenie miest z hľadiska potrieb občanov. Bratislava obsadila spomedzi 109 hodnotených miest 76. pozíciu a medziročne si polepšila o osem priečok.V prvej desiatke najinteligentnejších miest sú aj Helsinki, Zürich, Auckland, Oslo, Kodaň, Ženeva, Tchaj-pej, Amsterdam a New York.Do hodnotenia sa zapojili stovky obyvateľov, ktorí sa zamerali na technológie a organizáciu ich miest z hľadiska piatich oblastí, a to zdravie a bezpečnosť, mobilita, aktivity, pracovné a vzdelávacie príležitosti a správa mesta.Bratislava si svoje postavenie oproti predchádzajúcemu roku zlepšila, najviac sa jej darí v niektorých oblastiach zdravia a bezpečnosti, a to najmä z hľadiska pocitu bezpečnosti na verejnosti a nízkej úrovne znečistenia ovzdušia.Druhou oblasťou sú príležitosti, kde bola pozitívne hodnotená kvalita škôl a dostupnosť pracovných miest.Nedarí sa jej naopak v oblasti dostupnosti lacného nájomného bývania či kvality zdravotných služieb a najväčšiu kritiku utŕžila v hodnotení mobility (pre zápchy a nízku kvalitu verejnej dopravy) a zelených priestranstiev.Susedná Viedeň sa umiestnila na 25. mieste, Praha na 44., Varšava na 55. a Budapešť skončila tesne za Bratislavou na 77.Skokanmi oproti prvému roku sa stali New York (zlepšenie o 28 pozícií na 10.), ďalej Washington D.C., Medellín alebo saudský Rijád.V opačnom smere sa najviac posunuli Lyon (prepad o 28 priečok na 51.), Praha, Madrid, ale aj čínske mestá Shenzen, Šanghaj a Peking.Oproti minulému roku do rebríčka pribudli Mníchov, Manchester, Hamburg, Newcastle, Phoenix, Tallinn a Marseille.