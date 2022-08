Postup NAKA pri prehliadke kancelárie Pčolinského advokáta bol nezákonný, komora podnikne právne kroky

Informácie o klientoch

Selekcia dát priamo na mieste

Bola ohrozená ochrana práv občanov

18.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská advokátska komora (SAK) kritizuje spôsob prehliadky priestorov advokátskej kancelárie USGB, pri ktorej podľa nej mohlo dôjsť k mimoriadne závažnému ohrozeniu dôvernosti komunikácie klientov s advokátmi.Ako ďalej komora uvádza v stanovisku, na základe informácie od zástupcu SAK, ktorý bol na prehliadke prítomný ako nezúčastnená osoba, policajti nezákonne odobrali z priestorov výpočtovú techniku.Údaje boli pritom podľa SAK odobraté bez toho, aby bola adekvátne chránená komunikácia potenciálne veľkého počtu klientov s advokátmi.„Informácie, ktoré máme z medializovanej prehliadky, sú mimoriadne znepokojivé. Vyšetrovatelia podľa našich informácií odoberali techniku s dátami klientov, ktorí navyše nemali nič spoločné s trestným konaním, kvôli ktorému prehliadka bola povolená," povedal predseda SAK Viliam Karas.Podľa neho sa tak dialo napriek opakovaným upozorneniam zástupcu komory prítomného na úkonoch, že ide o postup v príkrom rozpore s Trestným poriadkom i judikatúrou Ústavného súdu SR. „Možný rozsah porušenia zákona je v tomto prípade z nášho pohľadu alarmujúci,“ vyhlásil Karas.O závažnom porušení zákona podľa komory nasvedčuje aj vyjadrenie prítomného znalca, ktorý do zápisnice potvrdil, že hľadané dáta by bolo možné vyselektovať priamo na mieste za účasti zástupcu komory.„Komora preto zváži všetky dostupné kroky na domácej i zahraničnej pôde, ktoré by mohli viesť k ochrane základných práv občanov na právnu pomoc,“ dodal Karas.Polícia vykonala prehliadku kancelárie v utorok (16. augusta) v súvislosti s obvinením dvoch fyzických a jednej právnickej osoby z korupcie. Z podplácania vyšetrovateľ v tejto súvislosti obvinil aj advokáta známeho z kauzy Vladimíra Pčolinského Obvineniu zo spáchania pokračovacieho prečinu podplácania čelia osoby Marián Bošanský, R. Š. a advokátska kancelária. Prípad súvisí s konaniami na Inšpekcii životného prostredia SR