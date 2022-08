Stanke nechce vládnutie Fica a mafiánsky štát, Matovič má urobiť veľký krok ako Armstrong

Slovensko opäť ako mafiánsky štát

Pamätná veta Neila Armstronga

18.8.2022 (Webnoviny.sk) - Herec Richard Stanke a spisovateľ Ján Štrasser napísali výzvu, v ktorej žiadajú lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča , aby odstúpil z funkcie ministra financií.Výzvu podpísali viacerí herci, režiséri či hudobníci. Stanke výzvu zverejnil na petičnej stránke.„Vážený pán Matovič, predseda OĽaNO minister financií SR , rozdeľuje nás všeličo, no spája nás jedno: ani my nechceme, aby na Slovensku opäť vládol Fico a jeho strana Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) nebodaj s podporou fašistov a Slovensko sa opäť stalo mafiánskym štátom,“ uviedol herec v úvode listu.Stanke tvrdí, že oceňuje, čo všetko Matovič urobil pre spravodlivosť vo voľbách v roku 2020, avšak teraz musí pre Slovensko urobiť viac, a teda priniesť obeť. „Tou obeťou je Vaše odstúpenie z postu ministra vlády Slovenskej republiky. Vieme, že to nie je ľahké, ale veríme, že ste toho schopný,“ vyzýva herec Matoviča na odstúpenie.Stanke v liste prirovnal odstúpenie k udalosti z roku 1969. Keď americký kozmonaut Neil Armstrong vstúpil ako prvý človek na povrch Mesiaca. Vtedy predniesol pamätnú vetu: „Je to malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo." Stanke vyhlásil, „vážený pán Igor Matovič, po 53 rokoch nahraďte slovo ľudstvo slovom Slovensko a urobte ten krok.“Stankeho a Štrasserovu výzvu podporili herci, ako napr. František Kovár, Zdena Studenková či Marián Labuda ml., ale aj režisér Juraj Nvota a hudobník Braňo Kostka.