Postupovalo ministerstvo vnútra v prípade „čurillovcov“ v súlade so zákonom? Krajský súd sa k tomu vôbec nevyjadril

Potvrdil rozhodnutie súdu

Nie sú splnené podmienky

7.2.2024 (SITA.sk) - Krajský súd v Bratislave sa pri rozhodnutiach vo veci príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry Jána Čurillu a Róberta Magulu vôbec nevyjadroval k tomu, či ministerstvo vnútra postupovalo v súlade so zákonom keď bez predchádzajúceho súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov dočasne postavilo policajtov mimo službu. Na sociálnej sieti to zdôraznil samotný úrad.„Krajský súd v Bratislave potvrdil rozhodnutie prvostupňového súdu, že v daných prípadoch nemôže o neodkladnom opatrení rozhodovať civilný súd. Teda o tom, či ministerstvo vnútra postupovalo a rozhodlo zákonne, môže rozhodovať jedine správny súd," zdôraznil ÚOO.Krajský súd v Bratislave ako odvolací súd uznesením zo dňa 25. januára potvrdil uznesenie Mestského súdu Bratislava IV., ktorým bol návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci operatívca Národnej kriminálnej agentúry Róberta Magulu proti Ministerstvu vnútra SR zamietnutý.Rovnako rozhodol aj v prípade vyšetrovateľa NAKA Jána Čurillu. Podľa ministerstva vnútra to znamená, že v danom prípade postupovali v súlade so zákonom o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru a na nariadenie neodkladného opatrenia nie sú splnené podmienky vyžadované zákonom.Voči tomuto rozhodnutiu nie je prípustný riadny opravný prostriedok. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v tejto súvislosti povedal, že verí, že aj v ďalších prípadoch rozhodne súd v prospech rezortu vnútra.