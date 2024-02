Syn štátneho tajomníka Kuffu vlastní luxusné autá a nehnuteľnosti, býva však v sociálnom byte

Čelí obžalobe z výtržníctva a lúpeže

Podľa radnice podmienky spĺňa

7.2.2024 (SITA.sk) - Syn štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Štefana Kuffu a brat ďalšieho štátneho tajomníka Filipa Kuffu Marek býva v Kežmarku v sociálnom byte.Ako ďalej upozornil denník Sme , mestskú sociálnu bytovku obýva napriek tomu, že ako podnikateľ vlastní viaceré nehnuteľnosti či drahé autá, napríklad Porsche Cayenne, Nissan Navara NP300, Mercedes-Benz GL či BMW so špeciálnymi evidenčnými číslami vozidla na želanie za extra poplatok.„Kuffovci sú považovaní za vplyvnú rodinu v regióne pod Tatrami, kde vlastnia rozsiahle lesné a poľnohospodárske pozemky, na ktorých podnikajú a farmárčia," pripomenul denník s tým, že najstarší syn politika Štefana Kuffu Marek v súčasnosti čelí obžalobe z výtržníctva a lúpeže, pričom obžalovaným z výtržníctva je v tomto procese aj jeho brat Rafael.„Ďalší bratia Filip, Gregor a otec Štefan sú obžalovaní z nebezpečného vyhrážania," pripomenulo Sme stým, že obidva prípady stále pokračujú a čakajú na verdikty Okresného súdu Poprad.„Mareka Kuffu navyše zrejme čaká ešte aj súd pre obvinenie za ublíženie na zdraví. Termín pojednávania zatiaľ súd nevytýčil," uviedol denník.Pokiaľ ide o uvedený nájomný sociálny byt, Marek Kuffa s manželkou ho podľa Sme do užívania dostali v roku 2010.„Nájom na dobu určitú im mesto opakovane po pár rokoch predlžuje dodnes. Ide o trojizbový byt na prvom poschodí mestskej bytovky," informoval denník s tým, že nájom bytu má Kuffa schválený do júna 2026.„Mesačné nájomné vrátane preddavkov za služby spojené s užívaním bytu je stanovené v úhrnnej výške 218 eur," uviedol denník.Na to, aby mohol byť niekomu pridelený sociálny byt, musí podľa denníka Sme splniť podmienku, aby nevlastnil nehnuteľnosť určenú na bývanie a zároveň nesmie presiahnuť určitý príjem. V prípade deväťčlennej rodiny Mareka Kuffu ide o mesačnú čiastku 4 879,76 eura. Denník dodal, že podľa kežmarskej radnice rodina podmienky splnila.