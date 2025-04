Postupuje Donald Trump podľa rád umelej inteligencie ChatGPT?

“Zdá sa, že Donald Trump má v úmysle odškrtnúť takmer všetky body z tohto zoznamu. Najnovšími clami splnil štyri z piatich krokov, vynechal len agresívne zvýšenie úrokových sadzieb. Naznačuje to, že Trump možno nevedomky nasleduje dokonalý recept na recesiu,” hovorí Jakob Falkencrone zo Saxo Bank.

On sám síce označil 2. apríl za „Deň oslobodenia”, no globálne trhy sa rozhodne necítia „oslobodené“ – práve naopak, boli uvrhnuté do chaosu, ktorý za pár dní vymazal 2,5 bilióna dolárov z hodnoty amerických akcií. Ostrá reakcia Číny, ktorá oznámila odvetné clá vo výške 34%, neistotu medzi investormi len ďalej zvýšili. Trhy okamžite zareagovali panikou: akciové indexy klesli ešte viac a obchodníci začali vo veľkom uzatvárať stávky na zníženie sadzieb zo strany Fedu.

História ponúka varovanie. Trumpove clá pripomínajú Smoot-Hawleyho colný zákon z roku 1930, ktorý je všeobecne považovaný za jeden z faktorov, ktoré prehĺbili a predĺžili Veľkú hospodársku krízu. Dnešný protekcionizmus dokonca prevyšuje úroveň vtedajšej éry, čo vyvoláva obavy z podobného ekonomického sebapoškodzovania.

Donald Trump síce signalizuje ochotu rokovať, keď naznačil, že by mohol zvážiť zrušenie ciel, ak by obchodní partneri ponúkli niečo „fenomenálne“ na oplátku, no vzápätí naznačil, že môžu prísť ďalšie clá – najmä na farmaceutické výrobky a polovodiče.

Rastúce riziká stagflácie a recesie

Stihol tak už vyvolať obavy zo stagflácie – nebezpečnej kombinácie spomaľujúceho sa rastu a zvyšujúcej sa inflácie. Veľké banky ako JPMorgan teraz odhadujú pravdepodobnosť globálnej recesie v tomto roku na 60 %, čo je výrazne viac ako v predchádzajúcich prognózach.

“Tento dramatický vývoj podčiarkuje, ako môžu Trumpove clá – a reakcie, ktoré vyvolávajú – zatlačiť ekonomiky do neprebádaných a turbulentných vôd, čím donútia centrálne banky prijímať ťažké rozhodnutia o úrokových sadzbách a opatreniach na podporu ekonomiky,” varuje Jakob Falkencrone, globálny vedúci investičnej stratégie Saxo Bank.

Globálne otrasy a dlhodobé riziká

Clá sa netýkajú len USA. Európa opäť čelí hrozbám recesie; Kanada varuje, že jej vzťah s USA „už nikdy nebude ako predtým “; Japonsko to označuje za „národnú krízu“; Švajčiarsko sa snaží reagovať na nečakane tvrdé clá.

Rýchla a rozsiahla odveta zo strany Číny ešte viac zosilňuje globálne riziká recesie, pričom hrozí vážne narušenie globálnych dodávateľských reťazcov a obchodných vzťahov. “Okrem okamžitej volatility môžu tieto clá podnietiť aj dlhodobé posuny preč od amerického ekonomického líderstva, oslabiť dominanciu dolára a zásadne pretvoriť globálne trhy,” vysvetlil odborník Saxo bank.

Zároveň dodáva, že hoci je trhová volatilita znepokojujúca, no pre investorov predstavuje aj príležitosť. Dôležité je zachovať pokoj a vyhnúť sa unáhleným rozhodnutiam. Na mieste je podľa neho aj väčšia diverzifikácia. “Niektoré sektory sú mimoriadne zraniteľné voči clám – najmä automobilový, technologický a priemyselný, iné menej. Presuňte sa smerom k defenzívnejším sektorom ako zdravotníctvo, verejné služby či tovary dennej spotreby. Vysokokvalitné dlhopisy a stabilné dividendové akcie tiež ponúkajú ochranu v období volatility. Navyše, zlato a defenzívne akcie ostávajú spoľahlivými útočiskami počas ekonomických búrok.”

Trumpove clá významne zvyšujú aj inflačné riziká. Do úvahy preto prichádzajú pre investorov aj inflačne viazané dlhopisy, komodity a reálne aktíva, ktoré ochránia portfólio. “Naopak, teraz nie je správny čas na dlhodobé dlhopisy s fixným výnosom, ktoré trpia počas vysokej inflácie. Globálne hospodárske otrasy často odhaľujú nové oblasti rastu. Spoločnosti, ktoré presúvajú dodávateľské reťazce, môžu vytvárať atraktívne investičné príležitosti v zahraničí,” dodáva Jakob Falkencrone zo Saxo Bank.