Trump je nespokojný s tým, že Rusko na Ukrajine „bombarduje ako šialené“

8.4.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump zopakoval svoj nesúhlas s ruským bombardovaním Ukrajiny v čase, keď sa jeho administratíva zúčastňuje na rozhovoroch o ukončení tamojších bojov.„Nie som spokojný s tým, čo sa deje" na Ukrajine, povedal Trump v pondelok novinárom v Bielom dome. Rusko obvinil z toho, že „teraz bombarduje ako šialené", aj keď povedal, že strany sú „istým spôsobom blízko" k dohode.„Takže sa stretávame s Ruskom, stretávame sa s Ukrajinou a istým spôsobom sa nám to približuje, ale nie som spokojný so všetkým tým bombardovaním, ktoré sa deje za ostatný týždeň," povedal. „Je to strašná vec."Trumpove pondelkové vyjadrenia prišli niekoľko hodín po tom, ako Kremeľ uviedol, že podporuje myšlienku prímeria na Ukrajine , ale má veľa „otázok“ o tom, ako by takáto dohoda fungovala.