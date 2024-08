Posudzovanie trestnosti v prospech páchateľa by sa podľa vládnej novely nemalo týkať premlčania, tvrdí Vetrák

Posudzuje sa iba výška trestu

Otázka premlčania

15.8.2024 (SITA.sk) - Je najvyšší čas sa zamyslieť nad tým, či súčasťou uplatňovania ústavného princípu posudzovania trestnosti podľa priaznivejšej zákonnej úpravy v prospech páchateľa má byť do budúcna aj otázka premlčania.Skonštatoval to expert pre oblasť spravodlivosti opozičného hnutia Slovensko Milan Vetrák v reakcii na medializované informácie, že generálna prokuratúra nariadila prokurátorom, aby zastavili rozbehnuté kauzy podľa nových premlčacích lehôt vyplývajúcich z vládnej novely Trestného zákona.Podľa Vetráka však Charta základných práv Európskej únie pod princípom priaznivejšieho posudzovania v prospech obvineného chápe výlučne otázku výšky trestu a nie aj premlčania, a rovnako tak to vníma aj Súdny dvor Európskej únie „Znovu sme totiž na Slovensku ,pápežskejší ako pápežʻ a výhody z toho majú len mocní, nie obyčajní ľudia,“ skonštatoval Vetrák.Spravodajský portál Aktuality.sk v stredu 14. augusta napísal, že podľa námestníka generálneho prokurátora Jozefa Kanderu by malo byť trestné stíhanie zastavené aj v kauzách, ktoré sa začali ešte pred účinnosťou novely Trestného zákona.Obvinenia by sa tak mohli zbaviť podpredseda parlamentu Peter Žiga , podnikateľ Peter Košč prezývaný Pán X, guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír či podnikateľ Miroslav Výboh . Podľa Vetráka by však v takomto prípade išlo o ukážkovú nadprácu prokuratúry.„Pretože po správnosti by sa otázka premlčania mala uplatňovať len do budúcnosti, nie aj spätne, inak by sa tým popreli všetky procesné úkony, ktoré boli vykonané ešte za starej Ficom nezdemolovanej trestnej právnej úpravy," dodal Vetrák.