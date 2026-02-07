Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 7.2.2026
07. februára 2026

Posun vo vyšetrovaní prípadu v obci Henclová, polícia začala stíhanie pre vraždu


Tagy: košická polícia Vražda

Vo vyšetrovaní prípadu v obci Henclová došlo k posunu. Podľa policajtov ide o vraždu. Košická polícia na sociálnej sieti informovala, že došlo k posunu ...



policia 676x457 7.2.2026 (SITA.sk) - Vo vyšetrovaní prípadu v obci Henclová došlo k posunu. Podľa policajtov ide o vraždu. Košická polícia na sociálnej sieti informovala, že došlo k posunu vo vyšetrovaní a bolo začaté stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. V obci Henclová (okres Gelnica) vo štvrtok 5. februára v ranných hodinách našli telo muža bez známok života. Ležal v kuchyni v kaluži krvi. Políciu privolal brat zosnulého, ktorý s ním žil v spoločnej domácnosti.


"Kriminalistickí technici na mieste udalosti zaistili stopy a predmety, ktoré boli následne zaslané na kriminalisticko-expertízne skúmanie," informovala polícia s tým, že v rámci vyšetrovania bol zadržaný 67-ročný Dušan. Po vykonaní potrebných procesných úkonov ho umiestnili do cely policajného zaistenia a krajský vyšetrovateľ mu vzniesol obvinenie pre obzvlášť závažný zločin vraždy.

"So zadržanou osobou naďalej prebiehajú potrebné procesné úkony. Spracovaný bude podnet na jej vzatie do väzby, ktorý bude predložený prokurátorovi Krajskej prokuratúry Košice," uzavrela polícia.

Zdroj: SITA.sk - Posun vo vyšetrovaní prípadu v obci Henclová, polícia začala stíhanie pre vraždu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: košická polícia Vražda
