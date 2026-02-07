Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

07. februára 2026

Progresívci kritizujú posielanie peňazí do zahraničia. Slovenských olympionikov neoblieka slovenská značka, ale poľská – VIDEO


Slovenských olympionikov neoblieka Slovensko, ale Poľsko. Kritizuje to hnutie Progresívne Slovensko (PS). "Slovenskú reprezentáciu na olympiáde oblieka ...



66b5eb6240ef8661919556 1 676x466 7.2.2026 (SITA.sk) - Slovenských olympionikov neoblieka Slovensko, ale Poľsko. Kritizuje to hnutie Progresívne Slovensko (PS). "Slovenskú reprezentáciu na olympiáde oblieka poľská značka, ktorá nešije na Slovensku, nepoužíva slovenské materiály a nezamestnáva slovenské dielne," zdôraznil poslanec Michal Sabo (PS).

Krajiny sa svetu neukazujú iba športom


Poslankyňa Dana Kleinert (PS) upozornila, že krajiny sa svetu neukazujú iba športom, ale aj oblečením, dizajnom, autentickosťou a sebavedomím, aby ukázali nielen športové, ale aj umelecké talenty a schopnosť výroby.

"Náš olympijský výbor má historicky najviac verejných peňazí. Mal šancu ukázať, že Slovensko má potenciál nielen na štadiónoch, ale aj v ateliéroch. Namiesto toho sme poslali zákazku do Poľska. Žiadny slovenský dizajn, žiadny príbeh. Len konfekcia, ktorú cudzia značka predáva ďalej a zarába na nej. Táto vláda nedokáže pochopiť, aký potenciál také podujatie má pre celú krajinu. Dizajn, kultúra, šport, pracovné miesta, skutočná hrdosť," dodala poslankyňa.

Čechov oblieka česká značka


Sabo doplnil, že susedné Česko si to veľmi dobre uvedomuje. "Český olympijský tím oblieka česká značka podľa návrhu českej dizajnérky, dielo českého grafika adaptoval český akademický maliar a zisky z predaja českej olympijskej kolekcie zostávajú v Česku," doplnil poslanec.

Kleinert kritizuje, že Slovenský olympijský výbor posiela peniaze za hranice. "Dobrý dizajn nie je luxus. Je to reprezentácia a práca. Práca pre krajčírky, grafičky, technikov, umelcov, výrobné fabriky, pre regióny. Športoví funkcionári dnes kultúrnu diplomaciu nevedia robiť," uzavrela poslankyňa.


Zdroj: SITA.sk - Progresívci kritizujú posielanie peňazí do zahraničia. Slovenských olympionikov neoblieka slovenská značka, ale poľská – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

