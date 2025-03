Posun zahraničnej politiky USA je podľa Kremľa vo veľkej miere v súlade s víziou Ruska

2.3.2025 (SITA.sk) - Posun v zahraničnej politike Spojených štátov je podľa Moskvy do značnej miery v súlade s víziou Ruska. „Nová administratíva rýchlo mení všetky konfigurácie zahraničnej politiky. To sa do značnej miery zhoduje s našou víziou," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov reportérovi ruskej štátnej televízie, ktorá tieto vyjadrenia odvysielala v nedeľu.„Je pred nami dlhá cesta, pretože na celom komplexe bilaterálnych vzťahov sú obrovské škody. Ak sa však udrží politická vôľa dvoch lídrov, prezidenta Putina a prezidenta Trumpa, táto cesta môže byť celkom rýchla a úspešná," dodal Peskov.Hovorca Kremľa tieto slová pre ruskú televíziu povedal v stredu. Trump sa odvtedy ešte viac priblížil k Moskve, keď v piatok v Bielom dome karhal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.