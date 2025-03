Šimečka: Európa vytvára novú bezpečnostnú architektúru, slovenská vláda stavila na Trumpa a Putina

Slovensko sa samo vyčleňuje

Cesta k dvojsmernej Európe

2.3.2025 (SITA.sk) - Momentálne sa rodí nová bezpečnostná architektúra v Európe a Slovensko je mimo. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to vyhlásil šéf opozičného Progresívneho Slovenska Ako ďalej uviedol, postoj súčasnej slovenskej vlády, ktorá stavila v oblasti bezpečnosti na amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimíra Putina , je zradou národných záujmov.„Ako by sme si neuvedomovali, že sme európsky štát, že naši najbližší spojenci, partneri a susedia vždy budú Česi, Rakúšania, Poliaci Nemci, Francúzi a Briti,“ povedal Šimečka. Doplnil, že SR je európsky štát a nechce byť v područí Američanov ani Rusov.Vláde šéf progresívcov vyčíta najmä to, že sa nezúčastňuje na samitoch o budúcej bezpečnosti Európy.„Nie je pravda, že Slovensko sa nezúčastňuje iba dnešného samitu v Londýne. Bola predsa večera európskych lídrov pred troma týždňami, kde slovenský premiér neprišiel, hoci bol pozvaný,“ doplnil Šimečka s tým, že Slovensko sa dobrovoľne vyčleňuje.Podľa ministra vnútra Matúš Šutaja Eštoka sa momentálne európsku lídri pretekajú v tom, kto aký samit zvolá a koho tam pozve. Na druhej starne je podľa neho najvyšší čas zorganizovať samit všetkých predstaviteľov Európskej únie, ako aj USA a Ukrajiny, ako to navrhla talianska premiérka Giorgia Meloni „Už nie je teraz čas a priestor, aby sme sa delili na nejaké krajiny, že toto je nejaký môj klub, ktorý chcem mať, týchto tam nechcem mať a toho chcem,“ uviedol minister.Ako ďalej skonštatoval, rôzne čiastkové samity sú cesta k dvojsmernej Európe. „Hlavnou myšlienkou Európskej únie je - zjednotení v rozmanitosti. Hádam niekto nechce, aby všetky členské krajiny EÚ mali na všetko rovnaký názor,“ dodal minister vnútra.