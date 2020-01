Posypová soľ je nebezpečná pre psie labky, upozorňuje veterinár

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. januára (TASR) - Posypová soľ na chodníkoch je nebezpečná pre psie labky. Môže tiež spôsobiť poruchy tráviaceho traktu. Upozorňuje na to veterinár z Komory veterinárnych lekárov SR Arpád Csörgö.Pri opakovanom pôsobení posypovej soli na labky dochádza k podráždeniu aj popraskaniu kože. To môže viesť k zápalu na vankúšikoch aj medzi pazúrmi na psích labkách, priblížil pre TASR Csörgö.povedal.Veterinár radí vystrihať psom osrstené medziprstové priestory, aby sa na ne nelepil sneh a ľad. Po prechádzke by mali majitelia umyť svojim psom labky vlažnou vodou, usušiť ich a natrieť krémom na labky. Vankúšiky sa podľa Csörgöa môžu ochranným krémom natrieť už aj pred prechádzkou. "Ak má psík už labky poranené, je dôležité poradiť sa s veterinárnym lekárom," hovorí Csörgö.