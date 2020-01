Samsung Galaxy S10 Lite a Note10 Lite: kvalita triedy Galaxy širšiemu spektru užívateľov

Spoločnosť Samsung predstavuje nové smartfóny Galaxy S10 Lite a Galaxy Note10 Lite. V najlepšej tradícii renomovaných radov Galaxy S a Note ponúkajú oba nové modely špičkové funkcie a parametre, medzi ktoré patria technologicky vyspelý fotoaparát, obľúbené dotykové pero S Pen, vynikajúci displej a batéria s dlhou výdržou. Model Galaxy S10 Lite bude na Slovensku k dispozícii začiatkom februára v dvoch farebných variantoch (čiernom Prism Black a modrom Prism Blue) za odporúčanú maloobchodnú cenu 649 Eur. Galaxy Note10 Lite sa bude na Slovensku predávať od polovice januára za odporúčanú maloobchodnú cenu 599 Eur. Dostupný bude v dvoch prevedeniach (striebornej Aura Glow a čiernej Aura Black).

„Modely radov Galaxy S a Galaxy Note slávia dlhodobé úspechy po celom svete. Stojí za nimi i naše sústavné úsilie o inovácie, vďaka ktorým ponúkame to najlepšie v celom odbore, pokiaľ ide o výkon, umelú inteligenciu a služby,“ uviedol DJ Koh, prezident a generálny riaditeľ divízie IT a mobilnej komunikácie Samsung Electronics. „Galaxy S10 Lite a Galaxy Note10 Lite ponúknu špičkové funkcie všetkým, ktorí si chcú vychutnať to najlepšie z radov Samsung Galaxy S a Galaxy Note.“

Galaxy S10 Lite: Špičkový fotoaparát profesionálnej triedy, záruka vynikajúcich snímok a videozáznamov

Modely radu Galaxy Lite ponúkajú vynikajúce fotografické funkcie a parametre – špičkové fotografické technológie značky Samsung sú tak k dispozícii aj v cenovo dostupnejších zariadeniach.

Vďaka modelu Galaxy S10 Lite si môžete pri fotografovaní vychutnať vyššiu úroveň kvality. Okrem základného objektívu je k dispozícii špeciálna optika pre ultraširoké zábery a makro, nechýba ani nový stabilizátor obrazu Super Steady OIS. V kombinácii so stabilizačným režimom Super Steady tento stabilizátor výrazne rozširuje užívateľské možnosti pri fotografovaní a natáčaní akčných scén, takže môžete obľúbené aktivity predviesť celému svetu bez akýchkoľvek kompromisov.

Ultraširoký fotoaparát ponúka uhol záberu 123 stupňov, čo zodpovedá záberu ľudského oka. Predný a zadný fotoaparát s vysokým rozlíšením umožňujú zachytiť dokonalo ostro každý detail na scéne.

Galaxy Note10 Lite: Vyššia produktivita kdekoľvek a kedykoľvek

Špičkové modely Note sú určené predovšetkým užívateľom, ktorí sa snažia o maximálnu produktivitu, a Galaxy Note10 Lite s osvedčeným dotykovým perom S Pen nie je výnimkou. Vďaka technológii Bluetooth Low-Energy (BLE) je teraz možné s týmto perom jednoducho robiť prezentácie, ovládať videoprehrávač alebo fotografovať. K obľúbeným funkciám dotykového pera sa jednoducho a rýchlo dostanete vďaka menu Air Command. Na jednoduché a rýchle písanie poznámok v teréne slúži jednoduchá, ale šikovná aplikácia Samsung Notes. Ručne písané poznámky je možné jednoducho previesť na bežný text, ktorý je následne možné ľubovoľne upravovať či zdieľať.

Hlavné prednosti triedy Galaxy

Vďaka modelom Galaxy S10 Lite a Galaxy Note10 Lite sa ku špičkovým funkciám a výhodám triedy Galaxy dostane viac užívateľov než predtým. K dispozícii budú okrem iného nasledujúce prednosti: