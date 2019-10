Potápači vyčistia štyri tatranské plesá i kameňolom na Kvetnici

Na archívnej snímke potápači sa pripravujú na potopenie do vôd Štrbského plesa počas akcie Čisté vody. Foto: TASR - Oliver Ondráš Na archívnej snímke potápači sa pripravujú na potopenie do vôd Štrbského plesa počas akcie Čisté vody. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Tatranská Lomnica 9. októbra – Už tento piatok (11. 10.) sa pod hladinu štyroch tatranských plies ponoria potápači, aby ich zbavili odpadkov po letnej turistickej sezóne. „Spolu s nimi vyčistia aj zaplavený kameňolom v popradskej Kvetnici, ktorý do programu akcie Čisté vody zaradili prvýkrát iba vlani,“ informovala Martina Petránová zo Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP).Po tatranských dolinách, ktoré dobrovoľníci odľahčili od odpadkov koncom septembra, prídu na rad už tradičné tatranské plesá. Okrem Štrbského plesa potápači v rámci 26. ročníka podujatia vyčistia Velické, Popradské a Nové Štrbské pleso. Ďalšie, vyššie položené tatranské plesá stihli upratať už počas leta. „Za štvrťstoročie trvania akcie sa nám len z tatranských plies podarilo na breh vytiahnuť viac ako päť a pol tony odpadu. Ďalšiu takmer tonu sme vyzbierali na iných lokalitách,“ uviedol koordinátor akcie za ŠL TANAP Pavol Kráľ. Rekordným bol pritom rok 2004, keď z vody vyniesli až 506 kilogramov odpadu. Najväčšie množstvo odpadu nachádzajú potápači už tradične v Štrbskom plese, ktoré je najviac navštevované a v okolí ktorého bola najmasívnejšia výstavba. „Konali sa tu tiež rôzne športové či kultúrne aktivity. Spomedzi ostatných plies sú to predovšetkým tie, ktoré sa nachádzajú v blízkosti vysokohorských chát, teda tam, kde je väčšia koncentrácia návštevníkov,“ konkretizoval Kráľ.Dodal, že v plesách končia najmä obaly od potravín, plastové poháriky a sklenené fľaše. Medzi „úlovkami“ však boli aj viaceré kuriozity, ako historické svietniky, sedačka z električky, železná kopija, veslá, kajak, ratrak alebo napríklad gátrové píly na rezanie ľadu, ktorý zo Štrbského Plesa kedysi vozili aj do reštaurácií v Pešti. Vlani k nim pribudol tomahavk, ktorý v Štrbskom plese ostal po nakrúcaní filmu Náčelník Veľký had (1967) s legendárnym Gojkom Mitičom v hlavnej úlohe. V súčasnosti ho môžu obdivovať návštevníci Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici, keďže je súčasťou expozície venovanej 25. výročiu akcie Čisté vody.„Za tie roky potápači urobili kus práce a môžeme spokojne konštatovať, že neporiadku na dne tatranských plies značne ubudlo. Budem však určite najradšej, keď raz pod hladinou nenájdeme vôbec nič,“ uzavrel koordinátor akcie, ktorá je sprievodným podujatím medzinárodného festivalu potápačských filmov. Jeho 34. ročník štartuje vo štvrtok (10. 10.) večer na Podbanskom.