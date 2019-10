Ročná diaľničná známka bude konečne platiť 365 dní!

Aj na Slovensku by mali platiť ročné elektronické diaľničné známky 365 dní bez ohľadu na to, kedy si ju motorista zakúpil. Nezabezpečí to opakovane predložený opozičný návrh zákona, ale koaličný.

Prekladá ho poslankyňa koaličnej strany Most-Híd Irén Sárközy a podporil ho už celý ústavnoprávny výbor. Pritom ešte v marci 2017 minister dopravy Arpád Érsek, z tej istej politickej strany, túto myšlienku odmietal.

Novinku má štát zaviesť od februára budúceho roka. Načasovanie súvisí so skutočnosťou, že ročná e-známka momentálne platí reálne 13 mesiacov – od začiatku januára do konca januára nasledujúceho roka.

V platnosti by mala podľa návrhu zostať aj 13-mesačná e-známka. Inými slovami, v praxi by pribudol iba nový druh 365 dní. Stáť budú rovnako, teda 50 eur.

Minister dopravy Arpád Érsek uviedol. „Každý bude mať od teraz možnosť sa rozhodnúť, od kedy si chce zaplatiť 365-dňovú známku…“

Každopádne by určite nebolo zlé sa zamyslieť aj nad rôznymi časovými úsekmi, keďže v dobe digitalizácie to nemôže byť veľký problém (napr. konkrétny počet dní). Zároveň sme veľmi zvedaví, či a ako sa zmení spôsob úhrady za diaľničné známky, keďže EÚ už pred rokmi začala tlačiť do úsekového spoplatnenia, nie do časového.