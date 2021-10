Potápači vylovili z tatranských plies 60 kilogramov odpadu, našli aj požiarny hák z čias monarchie

Tatranské plesá sú po lete opäť čistejšie. Spod ich hladiny potápači v uplynulých mesiacoch vylovili 60 kilogramov odpadu. Ako informovala koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP) Martina Petránová, väčšinou išlo o neporiadok staršieho dáta. Nový podľa nej pribúda len sporadicky.

Akcia Čisté vody

Zväčša nechtiac

13.10.2021 -Do upratovania vysokohorských jazier sa potápači pustili hneď, ako to dovolili podmienky vo vyšších polohách. Počas leta vyčistili v rámci akcie Čisté vody v oblakoch Vyšné a Nižné Wahlenbergovo pleso, Nižné Terianske pleso, Veľké Žabie pleso, Veľké Hincovo pleso, Prostredné aj Veľké Spišské pleso, Modré pleso, Litvorové pleso, Dlhé pleso vo Velickej i Ľadové pleso v Zlomiskovej doline. „Na breh vytiahli celkovo 36,5 kilogramu odpadkov, pričom najviac smetí ležalo na dne Ľadového plesa,“ uviedla Petránová.Ďalšie kilá pridali dobrovoľníci počas akcie Čisté vody, ktorá je od roku 1994 súčasťou Medzinárodného festivalu potápačských filmov a fotografie. K už spomenutým 11 plesám v uplynulých dňoch postupne pridali ďalšie štyri – Velické, Popradské, Štrbské a Nové Štrbské pleso.Dokopy urobili podľa Petránovej 21 ponorov. Na breh vytiahli 23,5 kilogramu odpadu. Najviac neporiadku bolo už tradične v Štrbskom plese, odkiaľ vylovili 13 kilogramov odpadkov.„Vo vreciach skončili napríklad fľaše od šampusu, rôzne obaly od potravín i plastové poháre. Medzi úlovkami bol však aj ešte nezhrdzavený račňový gola kľúč, požiarny hák z obdobia monarchie, slúžiaci na vyťahovanie ľadu z plesa, či hokejový puk z rozlúčky s kariérou popradského rekordmana Arneho Krotáka, na ktorý potápači natrafili na dne Nového Štrbského plesa,“ vymenovala koordinátorka komunikácie štátnych lesov.„Síce aj po rokoch čistenia stále nachádzame nejaký ten neporiadok v plesách, veľmi nás teší skutočnosť, že je predovšetkým zo staršieho obdobia. Nový pribúda len sporadicky, väčšinou nechtiac. Pri troche nepozornosti sfúkne napríklad odpadky, alebo aj odevné súčiastky vietor i do plesa, alebo spadnú horolezcom zo stien, či ich tam so sebou prinesie lavína,“ skonštatoval Pavol Kráľ zo Štátnych lesov TANAPu, ktorý je zároveň aj potápačom a dlhoročným koordinátorom akcie Čisté vody.Za takmer tri desaťročia našli potápači počas čistenia tatranských plies rôzne predmety. Bol medzi nimi napríklad nevybuchnutý odistený granát či črepiny z vybuchnutej leteckej bomby.Kuriozitou bol napríklad tomahavk z natáčania filmu Náčelník Veľký Had, ktorý s legendárnym Gojkom Mitićom v hlavnej úlohe nakrúcali v šesťdesiatych rokoch minulého storočia na Štrbskom plese.Práve z tohto jazera v minulosti potápači vylovili aj historické svietniky, hokejové bránky, sedačku z električky či píly na rezanie ľadu, ktorý sa kedysi zo Štrbského Plesa vozil i do reštaurácií v Pešti. Celkové množstvo odpadu, ktorý doteraz vytiahli z plies, sa po včerajšku vyšplhalo na 7 088 kilogramov.