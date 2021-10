Holandskí panovníci nemusia pre sobáš s osobou rovnakého pohlavia abdikovať, parlament nemá výhrady

Svadby musí odobriť parlament

Následníkom môže byť len zákonný potomok

13.10.2021 - Následník holandského trónu alebo panovník sa môže oženiť s osobou rovnakého pohlavia a nevzdať sa trónu. V utorok to uviedol dočasný premiér Mark Rutte odpovedajúc na otázku z jeho strany VVD v parlamente.Manželstvá párov rovnakého pohlavia sú v Holandsku legálne od roku 2001, vždy sa však predpokladalo, že to v kráľovskej rodine nie je možné, keďže musí existovať následník trónu, vysvetľuje spravodajský portál BBC.Súčasnou následníčkou holandského trónu je dcéra kráľa Viliama Alexandra, 17-ročná princezná Amalia. Holandské kráľovské svadby potrebujú schválenie parlamentu, informuje spravodajský portál Euronews.Rutte sa vyjadril, že otázka sobáša budúcej kráľovnej so ženou je o teoretickej situácii, ale mohlo by sa tak stať. „Kabinet si preto nemyslí, že by mal následník trónu alebo kráľ abdikovať, ak by sa chcel alebo chcela zosobášiť s partnerom rovnakého pohlavia,“ vysvetlil.Postoj vlády k manželstvu rovnakého pohlavia je síce jasný, menej jasné je však už, čo sa stane s následníctvom v prípade detí z takéhoto zväzku, ktoré by sa narodili napríklad s pomocou darcu spermií alebo by si ich pár adoptoval.„Je to strašne komplikované,“ skonštatoval Rutte. Podľa dánskej ústavy môže byť následníkom kráľa alebo kráľovnej len „zákonný potomok“. Princezná Amalia je ako najstaršia dcéra monarchu pod drobnohľadom.Otázku, čo by sa stalo, ak by sa rozhodla vydať za ženu, načrtla jedna kniha o nej, ktorá však nešpekulovala o jej osobnom živote. Nič nenaznačuje, že by sa schyľovalo ku svadbe, uvádza BBC. Princezná by mala na budúci rok ísť na univerzitu, pričom odmietla ročný príspevok vo výške 1,6 milióna eur, na ktorý má nárok po dovŕšení 18 rokov.