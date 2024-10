Potenciál Dunaja a malého Dunaja je podľa Drobu nevyužitý, spolupráca s Maďarskom je najmä o cestovnom ruchu (video)

Nevyužitý potenciál Dunaja

Deficity cestovného ruchu

Podnikanie v cestovnom ruchu

25.10.2024 (SITA.sk) - Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba v podcaste agentúry SITA s názvom Okno do sveta porozprával najmä o projektoch cezhraničnej spolupráce, ktoré sú podľa neho pre región veľkým prínosom.V rámci spolupráce s Maďarskom spomenul projekt Bike and Boat, ktorý súvisí s využitím Malého Dunaja, ale aj niektorých športových aktivít na Veľkom Dunaji.„Budem úprimný, Dunaj je strašne nevyužitý, aj malý Dunaj. V iných krajinách sa k tomu vedeli postaviť úplne inak. A aj keď sa pozrieme, ako vyzerá nábrežie, akým spôsobom je „vydevelopované", alebo ešte nie je, tak je to skoro až trestuhodne zahodená príležitosť, keď to porovnáme s Budapešťou či Viedňou, alebo aj s Vltavou v Prahe, ktorá je rádovo menším tokom," myslí si bratislavský župan, ktorý verí v rozvoj vodnej turistiky na Dunaji.Spolupráca s Maďarskom je podľa neho najmä o cestovnom ruchu. Ten má podľa neho u nás ešte výrazné deficity.„Ak sa bavíme o cestovnom ruchu, tak zažívam taký paradox. Mal som asi pred troma rokmi prijatie s primátorom Viedne. A keď som sa ho spýtal na jeho najväčšie výzvy, tak ako prvú povedal, že hľadá spôsob, ako zredukovať počet turistov vo Viedni, tak som povedal, že kiežby sme jedného dňa boli aj my v takejto situácii," skonštatoval Droba.„Ja si vážim každého, kto podniká v cestovnom ruchu v Bratislave a viem, že to nie je jednoduché," doplnil s tým, že máme v tejto oblasti ešte veľké rezervy.„Podporujem každého poctivého majiteľa reštaurácie, kaviarne, obchodu, prenajímateľov priestorov, prenajímateľov ubytovania, Twin City Liner a niekoľko ďalších projektov," poznamenal.Ako dodal, snaží snaží sa v rámci zákonných možností podporiť každého, kto to myslí dobre a prezentuje Bratislavu a Bratislavský kraj poctivým spôsobom.