Tesco otvorilo športový areál pre deti aj dospelých v Kremnici

25.10.2024 (SITA.sk) -"Po približne roku od otvorenia supermarketu v Kremnici slávnostne odovzdávame lokálnej komunite aj nový areál pre malých aj veľkých športovcov. Tesco je dlhodobou súčasťou komunít a pomáha všade tam, kde je to potrebné. Aj preto sme sa zaviazali pre všetkých ľudí v Kremnici vybudovať miesto, kde môžu bezpečne športovať a urobiť niečo dobré pre svoje zdravie. Verím, že nové Sokolské ihrisko bude prínosom pre všetkých obyvateľov Kremnice," hovoríMultifunkčné ihrisko je k dispozícii pre všetkých obyvateľov Kremnice zadarmo na rôzne športové aktivity. Oválne ihrisko má rozmery 41 x 85 metrov a tvoria ho štyri dráhy s tartanovým povrchom. Súčasťou areálu je budova zázemia s posilňovňou, šatňami, sociálnym zariadením, skladom a technickou miestnosťou. Areál je ideálny napríklad na športy ako atletika (beh), futbal, basketbal, volejbal, florbal či hádzaná."Veľmi nás teší, že Kremničania majú k dispozícii aj vďaka našej spolupráci so spoločnosťou Tesco úplne nový športový areál Sokolské ihrisko, ktorý vyrástol na pôde pôvodného historického športoviska s rovnakým názvom. Multifunkčné ihrisko bude slúžiť širokej verejnosti, miestnym klubom a školám na športové vyžitie v meste," dodávaTesco otvorilo supermarket v Kremnici v auguste 2023. Predajňa s plochou okolo 900 štvorcových metrov je otvorená sedem dní v týždni od 6.00 do 21.00 hod. Samozrejmosťou sú moderné technológie – okrem klasických a samoobslužných pokladníc môžu návštevníci využiť aj pohodlný nákup prostredníctvom služby Scan&Shop v mobile . K dispozícii je aj zberný automat na vrátenie plastových fliaš a plechoviek. Zákazníci si môžu vyberať zo širokej ponuky čerstvých aj trvanlivých potravín, drogérie, módnej značky F&F, pekárne a sezónneho tovaru.