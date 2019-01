POTRAVINÁRI: Pri eurovoľbách myslíme aj na agropotravinárstvo

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 31. januára (TASR) - Pri zostavovaní kandidátnych listín do eurovolieb myslime aj na poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.Informovala, že SPPK listom vyzvala politikov, aby pred blížiacimi sa májovými voľbami do Európskeho parlamentu (EP) postavili na kandidátnu listinu aj takých kandidátov, ktorí by boli v prípade ich zvolenia nominovaní do Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka EP. Výzva je adresovaná pre 11 politických strán.uviedol predseda SPPK Emil Macho.Slovenské poľnohospodárstvo, potravinárstvo a slovenský vidiek sa podľa Holéciovej nachádzajú v období, ktoré bude mať zásadný vplyv na ďalšie smerovanie". Práve v tomto čase totiž dostáva presné kontúry agenda Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) po roku 2020, ktorá so sebou prináša mnohé výzvy, ale aj otázky, do akej miery budú slovenskí poľnohospodári a potravinári konkurencieschopní na spoločnom trhu Európskej únie.Mať slovenského zástupcu vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka EP je podľa Holéciovej dôležité aj z toho pohľadu, že z rozpočtu Európskej komisie ide 40 % finančných prostriedkov práve do poľnohospodárstva a potravinárstva.Dodala, že SPPK ako najväčšia samosprávna organizácia v agropotravinárskom sektore zastupujúca približne 93.000 zamestnancov robí množstvo aktivít, ktorými chce domácim poľnohospodárom a potravinárom uľahčiť podnikanie v širokom európskom priestore. Bez vplyvných a rešpektovaných zástupcov v európskych štruktúrach sa však výhodnejšia pozícia pre Slovensko bude tvoriť len veľmi ťažko.