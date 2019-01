Zmenu pri C značkách u malotraktorov považujú farmári za likvidačnú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. januára (TASR) - Zmena, ktorá v rámci prideľovania tzv. C značiek prichádza do praxe, je likvidačná. Uviedli to v spoločnom stanovisku farmári združení vo Vidieckej platforme, Združení mladých farmárov na Slovensku, Spolku farmárov Slovenska, Iniciatíve poľnohospodárov a v Spolku malých a stredných farmárov južného Slovenska.Značky evidenčného čísla typu "C" počas uplynulých rokov podľa farmárov riešili problém podomácky vyrobených, či doma upravených strojov, vlečiek, traktorov a malotraktorov. O tieto značky požiadalo asi 34.000 žiadateľov. Pre väčšinu malých gazdov to bola a stále je jediná možnosť, ako užívať takéto stroje v okolí miesta, kde hospodária. Mnohokrát ide o techniku, ktorá je určená na sezónne práce, a na verejných komunikáciách sa objavuje ojedinele a na veľmi krátky čas.Zrušenie, respektíve zmena pravidiel pri prideľovaní "C" značiek tak podľa farmárskych organizácií znemožní použiť túto techniku určenú na poľnohospodárske účely, čo bude v praxi znamenať ďalšie "malým gazdom.poznamenali farmári.dodali farmárske organizácie.