Potravinári: Verejná diskusia o stave potravinárstva prináša výsledky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. apríla (TASR) – Potravinári združení v Potravinárskej komore Slovenska (PKS) na minulotýždňovom valnom zhromaždení bilancovali predchádzajúce obdobie. Zhodnotili, že intenzívna verejná diskusia o stave agropotravinárskeho odvetvia postupne prináša svoje ovocie v podobe vyčlenenia zvýšených finančných prostriedkov pre rezort pôdohospodárstva a prijatia legislatívy dotýkajúcej sa potravinárov, najmä dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Začaté úlohy je však potrebné dotiahnuť do konca, a preto očakávajú, že v najbližšom čase budú predstavené konkrétne oparenia na finančnú podporu potravinárskeho sektora. Informovala o tom Monika Mičúchová z PKS.Predchádzajúci rok sa podľa nej pre potravinárov niesol v znamení diskusie s najvyššími štátnymi predstaviteľmi o podpore celého agropotravinárskeho odvetvia. Zároveň potravinári detailne sledovali a zapájali sa do diskusie o legislatíve, ktorá má priamo dosah na potravinárov, najmä dodávateľsko-odberateľské vzťahy, a to zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, zákon o špeciálnom odvode obchodných reťazcov a novela zákona o cenách.uviedol Daniel Poturnay, prezident PKS.Potravinári zároveň na valnom zhromaždení odsúhlasili plán činnosti na nasledujúci rok, zvolili nových členov predstavenstva a dozornej rady a v závere diskutovali o aktuálnych otázkach s hosťami z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Predmetom vzájomnej diskusie bol schválený zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, Značka kvality SK i systémové opatrenia na podporu potravinárskeho priemyslu.uzatvoril Poturnay.Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.