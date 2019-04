Za nelegálne zamestnávanie vlani uložili pokuty vo výške 4,7 mil. eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 15. apríla (TASR) – Spolu 923 zamestnávateľov na Slovensku nelegálne zamestnávalo 2751 fyzických osôb. Odhalili to vlaňajšie kontroly. Ako TASR informoval hovorca Národného inšpektorátu práce (NIP) Ladislav Kerekeš, dokopy 903 zamestnávateľom boli za nelegálne zamestnávanie uložené pokuty v celkovej sume 4.701.250 eur.V roku 2018 inšpektoráty práce, úrady práce a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v SR vykonali 28.223 kontrol zameraných na preverenie dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Odhalili 694 nelegálne zamestnávaných žien a 2057 mužov. Vlani nebol zaznamenaný žiadny prípad nelegálneho zamestnávania mladistvých fyzických osôb.Ako Kerekeš pripomenul, vlaňajšok bol piatym kalendárnym rokom pôsobenia špecializovaných útvarov na kontrolu a potláčanie nelegálneho zamestnávania známych najmä pod názvom Kobra. Inšpektori jej oddelení vlani zrealizovali celkovo 11.969 kontrol, pričom skontrolovali 11.185 podnikateľských a 23.459 fyzických osôb vykonávajúcich prácu na pracoviskách kontrolovaných subjektov. Odhalili 681 zamestnávateľov, ktorí porušili zákon o zákaze nelegálneho zamestnávania, zistili celkovo 2119 nelegálne zamestnaných fyzických osôb. Podľa hovorcu NIP to predstavuje 85,8-percentný podiel z počtu prípadov nelegálne zamestnávaných fyzických osôb zistených v roku 2018 inšpektorátmi práce. Ide o medziročný nárast o 8,75 percenta.Z celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb tvorili takmer tretinu cudzinci (1194). Z toho v 24 prípadoch išlo o občanov členských štátov Európskej únie, 932 osôb tvorili občania tretích krajín s platným povolením na pobyt na Slovensku a 238 tvorili občania tretích krajín, ktorí sa na Slovensku zdržiavali v rozpore so zákonom o pobyte cudzincov. „Z počtu 1170 odhalených prípadov nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín tvorili najväčší podiel občania Srbska (861) a Ukrajiny (198). Najčastejšie išlo o nelegálne zamestnávanie v odvetví stavebníctva, priemyselnej výroby, odvetví administratívnych a podporných služieb a v odvetví veľkoobchodu a maloobchodu," dodal Kerekeš.Zákaz nelegálneho zamestnávania vlani najčastejšie porušovali malí zamestnávatelia s počtom od jedného do desať zamestnancov. Išlo o spoločnosti s ručením obmedzeným a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi.spresnil.NIP upozorňuje na čoraz častejšie prípady nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín subjektmi usadenými v zahraničí, ako aj tvorbu sofistikovaných schém zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú na ceste ku koncovému odberateľovi služby alebo práce na Slovensku presúvaní reťazou viacerých subjektov. Ako povedal, sťažuje to možnosti kontrolných orgánov.Čoraz aktuálnejšou je podľa NIP aj otázka riešenia problému nelegálneho zamestnávania v kontexte nedeklarovanej práce.vysvetlil Kerekeš s tým, že to predstavuje výzvu v prístupe štátnych orgánov s cieľom udržať krok s aktuálnym vývojom v spoločnosti.Jedným z nástrojov, ako ho dosiahnuť, je podľa NIP spolupráca s Platformou boja proti nedeklarovanej práci pri Európskej komisii, ktorá má pomôcť zlepšiť a zefektívniť fungovanie štátnych orgánov pri riešení problematiky nelegálneho zamestnávania. Predstavitelia platformy navštívili Slovensko v rámci vzájomného asistenčného projektu v septembri 2018. Výsledkom je súbor odporúčaní, medzi ktoré patrí napríklad zmena v prístupe orgánov presadzujúcich dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania v kontexte nedeklarovaného zamestnávania