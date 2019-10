Potravinári: Začal sa 7. ročník týždňa Hovorme o jedle

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) - Žiaci zo 407 základných škôl (ZŠ) na Slovensku budú počas najbližších piatich dní v rámci vyučovania hovoriť, maľovať, fotiť a písať na tému slovenských potravín. Symbolicky počas týždňa, v ktorom si pripomíname Svetový deň potravín, sa koná 7. ročník celoslovenskej súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).Spresnila, že žiaci zo 407 zaregistrovaných ZŠ na Slovensku budú od 14. do 18. októbra tvorivo pracovať s tematikou potravín, zdravého stravovania a budovania zdravého životného štýlu. Počas vyučovania a aj po jeho skončení sa v rámci školských klubov sa môžu zapojiť do štyroch aktivít: do súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle, do výtvarnej súťaže Chutné maľovanie, do literárnej súťaže Poznám zdravé potraviny z môjho mesta či dediny a do fotografickej súťaže Očami gurmána.Všetky štyri aktivity podľa SPPK môžu prebudiť v žiakoch nielen tvorivého ducha, ale aj zvýšiť povedomie o význame správnych stravovacích návykov, o pestovaní poľnohospodárskych plodín, chove zvierat a výrobe potravín.uviedol počas prvého dňa Hovorme o jedle podpredseda SPPK pre potravinárstvo Marián Šolty, ktorý navštívil žiakov ZŠ na Ulici sv. Michala v Leviciach, aby spolu s nimi slávnostne otvoril 7. ročník Hovorme o jedle. Zároveň žiakom doniesol zdravý mliečny pozdrav od levických mliekarov.Holéciová pripomenula, že SPPK siedmy rok systematicky pracuje na výchove mladej generácie spotrebiteľov, aby mladí ľudia už počas základnej školy získali základnú potravinovú gramotnosť, budovali si pozitívnejší vzťah k potravinám, zistili význam a hodnoty potravín a naučili sa vážiť si ich.Podčiarkla, že cieľom projektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.