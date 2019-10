Za deväť rokov klesol počet živnostníkov takmer o štvrtinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) - Na Slovensku poklesol počet živnostníkov od roku 2009 takmer o štvrtinu. Vlani dosiahol ich počet podľa Štatistického úradu SR úroveň približne 304.000. V rámci 28 krajín Európskej únie bolo dokopy za vlaňajšok 32,6 milióna evidovaných živnostníkov. Predstavujú 14 % z celkovej európskej zamestnanosti.“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.V roku 2018 najviac podnikov pôsobilo v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu (20 %) a v oblasti odborných, vedeckých a technických činností (17,5 %). Drvivú väčšinu podnikov tvoria firmy, ktoré majú do 50 zamestnancov. Aktuálne tvoria 97 % zo všetkých podnikov na Slovensku, teda je ich zhruba 118.000. Nasledujú podniky s 50 až 249 zamestnancami, je ich takmer 3000. Len 679 podnikov na Slovensku má viac ako 250 zamestnancov.Za posledných deväť rokov sa nezmenila prioritná oblasť živnostníkov, ktorou bolo aj za vlaňajšok stavebníctvo so štvrtinovým podielom. Nasleduje veľkoobchod a maloobchod (20 %), priemysel (16 %) a odborné, vedecké a technické činnosti (11 %).Najviac živnostníkov má podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat Grécko a Taliansko a to prevažne v oblasti turizmu. V Grécku je tretina ľudí evidovaných práve ako samostatne zárobkové osoby a v Taliansku je ich vyše 20 %. Nasleduje Poľsko (18 %) a Rumunsko (17 %).Podľa analytičky na Slovensku tvoria živnostníci 15 % z celkového počtu zamestnaných osôb. Rovnako je to aj v Portugalsku a Veľkej Británii. Česko je mierne pred Slovenskom, živnostníci tvoria 16 % z celkovej zamestnanosti. Najmenej živnostníkov je v Dánsku a Luxembursku (obe 8 %) ako aj v Nemecku či Švédsku (obe 9 %). Živnostníci v únii pracujú prevažne v oblasti služieb a predaja či ako remeselníci. Mnohí podnikajú v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybného hospodárstva. Približne 18 % živnostníkov má iba jedného klienta. Zhruba dve tretiny živnostníkov majú viac ako deviatich klientov.Ženy síce predstavujú 52 % celkovej európskej populácie, ale iba 34,4 % zo samostatne zárobkovo činných osôb v EÚ a len 30 % z európskych začínajúcich podnikateľov.