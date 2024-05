Potravinári: Začínajú sa obľúbené samozbery jahôd

Tento rok minimálne o dva týždne skôr dozrievajú prvé jahody. Ich pestovatelia v týchto dňoch už otvárajú svoje sady, aby privítali prvých zberačov. Populárne samozbery jahôd môžu spotrebitelia zažiť na viac ako 40 miestach Slovenska. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).





Pripomenula, že nezvyčajne teplá jar urýchlila rast plodín, a tak aj prvé samozbery jahôd sú posunuté dopredu o dva až tri týždne skôr než obvykle. Druhým výkyvom tohtoročného počasia, na ktorý zareagovali aj jahody, sú jarné prízemné mrazy. Pestovatelia robili maximum, aby v čase kvitnutia ochránili budúcu úrodu. V sadoch zohrievali vzduch sviecami, sadenice zakrývali textíliou, dokonca na boj so studenými nočnými teplotami nasadili aj vrtuľníky, ktoré stláčali teplejší vzduch smerom k zemi. Ani to však všade dostatočne nepomohlo, a tak jahôd v tomto roku bude približne o 40 % menej ako pestovatelia predpokladali.Zdôraznila, že prvé jahodoviská sa otvárajú pre zákazníkov už po tieto dní. Tradične sa začínajú samozbery na juhu a juhozápade Slovenska, postupne sa v ďalších týždňoch pridajú lokality vo vyšších nadmorských výškach. Celkovo v tomto roku bude pre zberačov pripravených viac než 40 jahodovísk na Slovensku.Priblížila, že jahody kvitnú a dozrievajú v troch až štyroch fázach. Tie prvé bývajú väčšie a je o ne prirodzene najväčší záujem, keďže po roku prichádza čerstvá a zdravá úroda zo slovenských polí. Jahody v neskorších fázach dozrievania sú síce menšie, ale zato šťavnatejšie a sladšie. Ideálne sú napríklad na domácu výrobu džemov. Pokiaľ bude dostatok slnka a pre jahody optimálnej vlahy, tak plody môžu nabrať ešte viac na cukornatosti a veľkosti."Pre pestovateľa je to aj forma zadosťučinenia, keď vidí, aké množstvo zákazníkov príde na oberačku jahôd. My sme tomu veľmi radi, pretože spotrebiteľ si môže sám nazbierať chutnú úrodu a nám zase pomôže so zberom, keďže pre nedostatok brigádnikov by sme neboli schopní pozbierať celé množstvo jahôd za sezónu. Navyše, kontakt spotrebiteľa a pestovateľa, zviditeľňovanie lokálnej produkcie je presne to, čo potrebujeme," povedal predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga.Holéciová upozornila, že niektorí pestovatelia budú musieť premietnuť časť nákladov na protimrazovú ochranu aj do cien. Tam, kde s mrazmi bojovali, pôjdu ceny hore približne o 5 až 7 %. Tí pestovatelia, ktorých mrazy veľmi nepostihli ceny zvyšovať neplánujú.Poznamenala, že podľa Situačnej a výhľadovej správy sa jahody na Slovensku pestujú na rozlohe okolo 200 hektárov (ha) - v roku 2021 sa jahody pestovali na ploche 182 ha, v roku 2022 na ploche 205 ha, pri produkcii okolo 1000 až 1500 ton jahôd.Dodala, že jahody každoročne otvárajú sezónu samozberov, ktoré z roka na rok naberajú na popularite. Niektorí slovenskí pestovatelia spolu s jahodami ponúkajú na samozber aj hrášok a postupne s dozrievaním úrody aj ostatného druhu ovocia prídu na rad marhule, broskyne, čerešne a neskôr aj jablká.