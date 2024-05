Platforma Otvorená Kultúra! napísala poslancom dôvody, prečo musí byť Šimkovičová odvolaná z funkcie

Najvyšší počet podpisov

Bez sebareflexie

Čo platforme na Šimkovičovej prekáža?

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

10.5.2024 (SITA.sk) - Extrémny nacionalizmus, nekompetentnosť, ako aj ideologický únos RTVS alebo Fondu na podporu umenia sú dôvody, prečo by mala byť ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolaná z funkcie.Konštatuje to platforma Otvorená Kultúra! v liste, ktorý rozoslali poslancom parlamentu, keďže tí v piatok rokujú o prípadnom vyslovení nedôvery šéfke rezortu kultúry.S činnosťou Šimkovičovej je podľa iniciatívy odo dňa jej nástupu do funkcie nespokojná nielen kultúrna obec, ale i široká verejnosť na Slovensku.„V januári tohto roka podpísalo Otvorenú výzvu na odstúpenie ministerky Martiny Šimkovičovej 188 494 ľudí, čo je najvyšší počet ľudí podpísaný pod verejnou výzvou v histórii Slovenska. Strana SNS získala v ostatných parlamentných voľbách 166 995 hlasov, Martinu Šimkovičovú prednostne krúžkovalo 27 615 voličov a voličiek. Hlasov za jej odstúpenie je takmer sedemnásobne viac," zdôraznila iniciatíva.Ako ďalej uviedla, Šimkovičová napriek silnému tlaku verejnosti zotrvala v ministerskom kresle a z výzvy na jej odstúpenie nevyvodila žiadnu sebareflexiu.„Naopak, ďalej iniciuje deštrukčné kroky vo svojom rezorte a útočí na ľudí, ktorí v ňom pôsobia dlhšie ako ona sama," uviedla platforma.V tejto súvislosti apeluje na poslancov, aby hlasovaním vyslovili ministerke kultúry nedôveru.Iniciatíve Otvorená Kultúra! prekáža na Šimkovičovej aj jej otvorenosť spolupráci s vojnovými a nedemokratickými režimami, popieranie práv príslušníkov LGBTI+ umeleckej a kultúrnej komunity, rušenie inštitúcií a odvolávania bez udania dôvodu, popieranie civilizačného pokroku a relativizácia pravdy, „spiatočnícky" Zákon o múzeách a galériách a tiež nezáujem spolupracovať s kultúrnou obcou. Ministerstvo kultúry SR má oproti iným rezortom nízky rozpočet, a preto je pre politické strany často nezaujímavé. Toto ministerstvo je však kľúčové pri budovaní kolektívnej identity našej krajiny a pri zachovávaní základných demokratických slobôd – slobody prejavu či slobody slova. Keď sme správu ministerstva kultúry vložili do rúk Martiny Šimkovičovej, vystavili sme tieto hodnoty zničujúcemu vplyvu nacionalizmu, konšpiračného myslenia a autoritárskych praktík," dodala platforma.