Potraviny KRAJ hľadajú regionálnych dodávateľov korenín a byliniek

14.4.2021 (Webnoviny.sk) -Zákazníci, ktorí pravidelne nakupujú v potravinách KRAJ, sú zvyknutí na vysokú kvalitu potravín, často pochádzajúcich z ich okolia, od miestnych výrobcov a dodávateľov. Vysoké nároky na štandardy motivujú spoločnosť TERNO real estate neustále rozširovať svoju spoluprácu s prvotriednymi slovenskými dodávateľmi, čím chce navyše dopomôcť ku skvalitneniu potravinárskeho odvetvia v krajine.Aktuálne sa na predajných pultoch potravín KRAJ nachádzajú kvalitné produkty so slovenským pôvodom od viac ako 100 rôznych dodávateľov. Tieto čísla však spoločnosť plánuje aj naďalej navyšovať, nakoľko sa jej od kupujúcich dostáva pozitívny ohlas na vybrané produkty a tiež vníma zvýšený dopyt po ďalších lokálnych potravinách. V súčasnosti má reťazec KRAJ záujem o nadviazanie spolupráce s novými dodávateľmi tradičných slovenských korenín, sušených byliniek či bylinkových zmesí."V rámci plánovaného rastu počtu dodávateľov chce spoločnosť TERNO real estate podpísať zmluvu s regionálnymi dodávateľmi korenín či byliniek, ktorí by rozšírili sortiment našich predajní KRAJ. Sme radi, že spolu s rastúcim záujmom o slovenské potraviny medzi zákazníkmi vnímame aj spokojnosť u dodávateľov. Veríme, že takýmto spôsobom dokážeme spropagovať malých výrobcov, a to najmä v týchto neľahkých pandemických časoch, keď boli mnohí z nich nútení prerušiť tradičné dodávky – napr. pre reštaurácie či iné stravovacie zariadenia – a hľadať iné spôsoby podnikania," povedal Marek Koštrna, marketing manager TERNO real estate.Aj vďaka bezproblémovým spoluprácam s dodávateľmi a spokojným zákazníkom je reťazec KRAJ otvorený novým partnerstvám so slovenskými producentmi. Záujemcovia o spoluprácu môžu spoločnosť kontaktovať prostredníctvom formulára na webe alebo e-mailom na info@krajpotravin.sk.Informačný servis