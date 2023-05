Potraviny KRAJ podporujú včelárstvo a výrobu tradičného medu na Slovensku

19.5.2023 (SITA.sk) - Včelnica Šťastné včielky sa nachádza v katastri obce Hubina v okrese Piešťany. Prostredie na úpätí Považského Inovca, pod vrchom Skalka a s blízkosťou lesa, poskytuje domov viac ako 50 úľom. Tie sú pod dohľadom dvoch kamarátov – Braňa a Mira. O včielky sa starajú s láskou, o čom svedčí aj ich revolučný prístup. Klieštikov (parazitov včielok) neodstraňujú chemickými spôsobmi, ale pomocou hypertermie, v špeciálnej termokomore. V nej sú plásty so zaviečkovaným včelím plodom po dobu dvoch hodín nahrievané na teplotu, pri ktorej klieštik postupne hynie na rozdiel od včelieho plodu, ktorému táto teplota neublíži.Špeciálny postup má podľa chovateľov opodstatnenie. "Takýmto spôsobom dokážeme produkovať med bez rôznych reziduí, ktoré sa pri štandardných metódach liečenia často dostávajú do plástov – a teda aj do medu," vysvetľujú Braňo s Mirom a dodávajú, že vďaka tomu má med od Šťastných včielok jedinečnú chuť i množstvo pozitívnych účinkov. Veď kvalitný med patrí medzi najzdravšie potraviny vôbec. Potvrdzuje to aj otestovaná vzorka mixu agátového a lipového medu. "Z tohto druhu sme otestovali vzorku a vyšiel nám med s najvyšším antibakteriálnym potenciálom. Presiahol dokonca aj manukový, ktorý je považovaný za jeden z najlepších a najkvalitnejších na svete," dodávajú nadšení včelári.Za zmienku stojí aj med z mixu jarných kvetov, ovocných stromov a repky. Jeho rýchla kryštalizácia je priam predurčená na pastovanie, pomocou ktorého dosahuje stabilnú, jemnú pastovú konzistenciu. Tá umožňuje vytvárať zaujímavé kombinácie s výnimočnou chuťou. Pri tejto príležitosti vznikli už tri druhy pastovaných medov – so škoricou, zázvorom a s pravým holandským kakaom.Výťažok z predaja medu bude slúžiť na ďalšiu podporu rozvoja včelárskeho remesla na Slovensku či opravu a rekonštrukciu včelníc."Sme radi, že adopciou úľov môžeme prispieť k ochrane životného prostredia na Slovensku, nakoľko úloha včiel je kľúčová pre potravinovú bezpečnosť a aj pre celý ekosystém. V histórii malo včelárstvo na našom území široké zastúpenie čo bolo jedným z impulzov pre založenie projektu Med z našich úľov. Ten funguje už od roku 2019 a s radosťou môžeme konštatovať, že počet včelníc, ktoré podporujeme, rastie," uvádzaDnes má sieť potravín KRAJ adoptovaných 188 úľov z východného, stredného a západného Slovenska. Projekt Med z našich úľov hľadá stále ďalších včelárov z celého Slovenska. Záujemcovia o spoluprácu môžu kontaktovať priamo KRAJ alebo vyplniť formulár na webe Informačný servis