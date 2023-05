Nezamestnanosť na Slovensku sa znížila na 5,34 percenta, najvýraznejší medzimesačný pokles bol v Košickom kraji

Najvýraznejší pokles od apríla

Disponibilní uchádzači

Medzimesačný pokles

19.5.2023 (SITA.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v apríli tohto roka medzimesačne znížila o 0,27 percentuálneho bodu na 5,34 percenta.Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je od začiatku tohto roka novým hlavným ukazovateľom o nezamestnanosti na Slovensku, v minulom mesiaci medzimesačne klesol o 0,21 percentuálneho bodu na 4,08 percenta.Nezamestnanosť na Slovensku tak v apríli klesla najvýraznejšie od októbra 2021. V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR Od minulého mesiaca sa podľa ústredia práce začali uplatňovať zásadné legislatívne zmeny v oblasti aktivačných prác, ktoré majú zlepšiť efektivitu a adresnosť pri používaní financií na aktivačné práce a zvýšiť motiváciu ľudí bez práce nájsť si zamestnanie.Ľudia, ktorí boli aktivovaní podľa zo zákona vypusteného ustanovenia, boli ešte v marci evidovaní na úradoch práce ako disponibilní uchádzači o zamestnanie. Od apríla sa približne 6-tisíc z týchto ľudí zapojilo do projektov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce.Keďže sa zapojili do projektov v rozsahu troch až šiestich mesiacov a po novom už medzi nimi a úradom práce existuje priamy zmluvný vzťah na základe podpisu dohody o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou menších služieb, úrady práce ich v súčasnosti evidujú ako nedisponibilných uchádzačov o zamestnanie.Disponibilný počet uchádzačov o prácu pre túto zmenu klesol. Zmena v oblasti aktivačných prác tak prispela aj k výraznejšiemu poklesu samotného PDU. Tento ukazovateľ pritom klesal v apríli už tretí mesiac za sebou.Okrem poklesu celkovej nezamestnanosti pokračuje aj pokles nezamestnanosti vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského kraja, v ktorom nezamestnanosť stagnovala.Najvýraznejší medzimesačný pokles zaznamenalo ústredie práce v Košickom kraji, a to z marcových 6,07 na 5,49 percenta v apríli.O pol percentuálneho bodu klesla nezamestnanosť v Prešovskom kraji a o viac ako štvrť percentuálneho bodu v Banskobystrickom kraji.„Úroveň nezamestnanosti, ako aj počet uchádzačov o zamestnanie sa už takmer vrátili na hodnoty spred pandémie,“ uviedol štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer