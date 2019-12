Potraviny KRAJ získali medzinárodné ocenenie „Priateľ zákazníkov“ za vynikajúci zákaznícky prístup

O sieti potravín KRAJ

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.12.2019 (Webnoviny.sk) -Organizácia ICERTIAS skúma pri udeľovaní cien Customers' Friend celkový obraz a vnímanie spoločnosti, jej vzťah so zákazníkmi, dodávateľmi a zamestnancami, či kvalitu ponúkaných produktov a služieb. Firmy nominované na ocenenie podliehajú prísnemu výberu a komplexnej kontrole. Ocenená spoločnosť musí preukázať, že zákazníkom poskytuje prémiové služby. Potraviny KRAJ prešli podrobným overovacím procesom, ktorý sa zameriaval na reputáciu a komunikáciu spoločnosti, skúsenosti zákazníkov a dôveru.Analýza prebieha pomocou sekundárnych výskumných metód predpísaných Medzinárodnou obchodnou komorou (ICC) a ESOMAR (Európske združenie pre marketingový výskum a výskum verejnej mienky). "KRAJ splnil všetky podmienky na udelenie prestížneho ocenenia "Priateľ zákazníkov" a zaviazal sa udržiavať vynikajúci, vzorný vzťah so svojimi zákazníkmi, partnermi a zamestnancami aj v budúcnosti," hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Terno real estate Stanislav Čajka.ICERTIAS (International certification associaton) je medzinárodná organizácia so sídlom vo Švajčiarsku, ktorá sa zaoberá výskumom trhu a certifikáciou. Objavuje, certifikuje a odmeňuje spoločnosti, produkty a služby najvyššej kvality. Pôsobí vo viac ako 40 krajinách sveta. www.icertias.com Kraj prevádzkuje spoločnosť TERNO real estate od marca 2018. Sieť ponúka široký výber slovenských a regionálnych produktov ako aj potraviny pre ľudí s aktívnym životným štýlom a potravinovými intoleranciami. V súčasnosti už funguje 18 predajní a plánuje sa ďalšia expanzia.Spoločnosť TERNO real estate prevádzkuje aj sieť predajní Terno a Moja Samoška.Inzercia