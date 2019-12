Spomaľovanie tempa rastu úverov v SR sa zastavilo

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 17. decembra (TASR) - Do augusta tohto roka sa tempo rastu úverov domácnostiam na Slovensku spomalilo na nové historické minimum 8 %, v septembri však už ďalej neklesalo. Toto tempo je tak naďalej považované za nadmerné. K úverovému rastu výrazne prispievalo aj zvyšovanie istiny úverov poskytnutých v minulosti. Uvádza sa to v najnovšom čísle odborného bankového časopisu Biatec, ktorý vydáva Národná banka Slovenska (NBS).Úverovanie domácností sa spomalilo najmä v prvej polovici tohto roka.uvádza sa v Biatecu. V dôsledku silnej konkurencie a opätovného uvoľnenia menovej politiky však od júla možno pozorovať na trhu silnejúce náznaky prorastových tendencií. Výsledkom bol ďalší pokles úrokových sadzieb, čo spôsobilo rast čistých nových úverov aj úverov na refinancovanie.píše sa v Biatecu.Objem nových úverov na bývanie v septembri tohto roka dosiahol nové historické maximum.konštatuje Biatec.Vyššie mzdy na Slovensku zároveň ľuďom umožňujú požičať si viac. Biatec uvádza, že v súčasnosti si klienti môžu zobrať až o tretinu vyšší úver v porovnaní s rokom 2016. To sa odrazilo aj v cenách nehnuteľností, ich medziročný rast počas tohto roka dosiahol úroveň blízko 10 %.Pre finančnú stabilitu tak rastúca zadlženosť domácností zostáva jedným z najvýznamnejších rizík. Upozorňuje na to často aj NBS.uvádza Biatec.V predkrízovom období 2007 až 2008 patrilo Slovensko ku krajinám s relatívne nižším nárastom zadlženosti a zároveň medziročný pokles spotreby domácností v roku 2009 bol relatívne mierny.uvádza Biatec.Trh úverov domácnostiam sa zároveň podľa Biatecu pomaly nasycuje.podotýka Biatec s tým, že rastúca zadlženosť domácností na Slovensku je navyše celospoločenský problém, ktorý môže mať vplyv aj na sociálnu pozíciu domácností. Preto je ho potrebné riešiť na viacerých úrovniach.NBS už avizovala viaceré zmeny pri úveroch, ktoré by mali začať platiť postupne od budúceho roka. Po novom sa majú zmeniť pravidlá pre limit DSTI, teda maximálny podiel splátky na príjme klienta, s tým, že majú platiť aj výnimky pre mladých ľudí do 35 rokov.