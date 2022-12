Potraviny za 285 tisíc eur a 4,6 tony tovaru pre ľudí v núdzi. Sieť supermarketov bilancuje tento rok

Pozornosť venovaná jednorodičom

Desaťtisíce skontrolovaných detských očí

Pomoc v komunitách

16.12.2022 (Webnoviny.sk) -Plytvanie potravinami patrí medzi najzávažnejšie problémy dnešnej spoločnosti. Aj preto sieť supermarketov BILLA už od roku 2020 spolupracuje s Potravinovou bankou Slovenska, ktorá tovar ďalej prideľuje charitatívnym organizáciám a ľuďom v núdzi. "S Potravinovou bankou Slovenska spolupracujú takmer všetky naše predajne, pričom v roku 2022 sme im venovali potraviny pred dátumom minimálnej trvanlivosti a dátumom spotreby v hodnote 285 tisíc eur. Najčastejšie išlo o mliečne výrobky, paštéty, vajíčka, sladkosti či minerálne vody. Okrem toho sme počas tohto roka začali aj s darovaním ovocia, zeleniny a pečiva," povedal Arnd Riehl generálny riaditeľ BILLA. Navnivoč nevychádzajú v predajniach BILLA ani zvyšky salám, šuniek či mäsa, ktoré spoločnosť odovzdáva policajným zložkám, ale aj jednotlivcom-chovateľom.Pomoci osamelým rodičom v núdzi sa o. z. BILLA ľuďom venuje v projekte CHLEBODARCA, ktorý už podporil 727 rodín. Tridsaťšesť z nich získalo tento rok BILLA kartu na nákup potravín na 12 mesiacov, ako aj komplexné psychologické, sociálne, či ekonomické poradenstvo. Spoločnosť v tomto projekte nezabúda ani na vlastných zamestnancov. V ročnom programe pomoci podporila kolegyne z prevádzok po celom Slovensku. Ďalším rodinám pomohol projekt CHLEBODARCA prostredníctvom potravinovej a humanitárnej pomoci - do jednorodičovských domácností tak v roku 2022 bolo doručených viac ako 4,6 ton potravín.Vďaka programu Zdravé oči už v škôlke odborníci zachytili očnú poruchu približne u každého piateho dieťaťa. O.z. BILLA ľuďom v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) za šesť rokov skontrolovala zrakové parametre 86 tisícom detí v materských školách. BILLA tiež každoročne pomáha skvalitniť vyšetrenia na Klinike detskej oftalmológie NÚDCH a LF UK v Bratislave. "Do konca tohto roka dovybavíme očnú ambulanciu ďalšími prístrojmi na diagnostiku, ako aj rehabilitačnými pomôckami na liečbu tupozrakosti a škúlenia u detí," dodala Jana Gregorovičová, senior CSR špecialistka. V predajniach BILLA sa okrem toho nachádza 65 pokladníc v tvare vodiaceho psa, do ktorých môžu zákazníci vložiť finančný príspevok pre ÚNSS a projekt Štvornohé oči. Pre nevidiacich funguje vo vybraných supermarketoch Nákupný asistent, v rámci ktorého zákazníkom pomáha vyškolený zamestnanec.Okrem toho spoločnosť nezabúda ani na deti a dôležitosť pravidelného pohybu. Mladé futbalové talenty dlhodobo inšpiruje v projekte Futbal v meste a športové aktivity určené pre celú rodinu si mohla tento rok široká verejnosť vychutnať vďaka aktivite Športuj Slovensko. V zimnom období zas kraľovali detské lyžiarske preteky Žampa Cup, do ktorých sa vďaka bezplatnej registrácii, zapožičaniu lyží zdarma a zvýhodnenej cene za lyžiarsky vlek, mohli zapojiť aj deti zo sociálne slabších vrstiev.Informačný servis