Pellegrini je ochotný podieľať sa na riadnom chode štátu hneď, ako padne dohoda o predčasných voľbách

16.12.2022 (Webnoviny.sk) - Pre opozičnú stranu Hlas - sociálna demokracia je jediným riešením súčasnej situácie dohoda na zmene ústavy a predčasné parlamentné voľby.V reakcii na odvolanie vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) to zopakoval predseda strany Peter Pellegrini. Zároveň povedal, že súhlasí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, že voľby by sa mali uskutočniť ešte v prvom polroku 2023.„Samozrejme, dovtedy sme pripravení konštruktívne sa podieľať na riadnom chode štátu," doplnil Pellegrini.Čaputová v piatok po odvolaní Hegerovej vlády povedala, že predčasné voľby by sa mali uskutočniť v prvom polroku 2023.„Z reakcií politických lídrov po štvrtkovom rozhodnutí Národnej rady SR je zrejmé, že tu nie je politická vôľa na zostavení novej vlády s podporou a legitimitou parlamentu," skonštatovala prezidentka. Vláda by sa podľa nej na voľbách mala s opozíciou dohodnúť do konca januára.