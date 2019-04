Potrebné magnézium vo veľkonočnom košíku Foto: Magnerot Foto: Magnerot

Bratislava 16. apríla (OTS) - Ak teda chceme, aby bunky nášho organizmu fungovali správne v každom veku a v každej situácii, mali by sme dbať na potrebnú hladinu magnézia v tele.Asi najvyššie povedomie o užitočnosti magnézia majú aktívni športovci a srdciari – ľudia ktorých trápia choroby kardiovaskulárneho charakteru. Športovci totiž vedia, že po tvrdom tréningu, zvlášť, ak je ich tréning pravidelný, potrebuje telo kvalitnú regeneráciu. Jej súčasťou je aj doplnkový prísun magnézia. Hladina magnézia totiž počas zvýšenej fyzickej aktivity klesá a ak chceme športovo napredovať, je potrebné magnézium dopĺňať. Podobne sú na tom spomínaní srdciari. Magnézium je jedna z látok, ktorá pomáha pri kardiovaskulárnych problémoch a ľudia, ktorí nimi trpia to pravdepodobne vedia. No magnézium je užitočné aj v iných situáciách. Spomeňme napríklad tehotenstvo. Je to čas, kedy sa budúca mamička musí starať nielen o svoje telo, ale aj o správny a zdravý vývoj svojho dieťaťa. Ďalej sú to napríklad nepríjemné a bolestivé svalové kŕče alebo dnes stále akútnejší problém, akým je stres. Magnézium je nápomocné v oboch prípadoch. Áno, zdá sa, že magnézium je naozaj užitočné. Kde ho teda môžeme nájsť?Magnézium je jedna zo základných minerálnych látok, takže by sme ju mali prijímať predovšetkým v potrave. A ako sú na tom tradičné veľkonočné jedlá? Je pravda, že typické veľkonočné jedlá extra porcie magnézia neobsahujú, no stačí ich trochu „prikrášliť“ a na sviatočnom stole môžeme mať aj zdravé a chutné magnézium. V ktorých potravinách teda nájdeme magnézium? Zo zeleniny ho obsahuje napríklad špenát - jedlo obľúbené (nielen) na zelený štvrtok, ďalej strukoviny ako hrach, fazuľa a šošovica – ktoré sa hodia do zdravých šalátov a nakoniec mäso. Najviac magnézia nájdeme v rybách, no obsahuje ho napríklad aj kuracie.Pre milovníkov sladkého máme dobrú správu. Magnézium môžeme nájsť kakaových bôboch – a teda aj v čokoláde. Ak k tomu pridáme banány, sušené ovocie (predovšetkým marhule) ďatle a orechy – môžeme si dopriať chutné a zdravé koláče.Nezabudnite, že na to, aby sme absorbovali dostatok magnézia z potravín, platia dve zásady: potraviny musia byť zdravo vypestované a aj zdravo pripravené. Sú však situácie – spomínali sme ich vyššie, keď je doplnkový prísun magnézia naozaj užitočný. Aktívne športovanie, tehotenstvo, obdobie stresu a podobne. Pri prijímaní doplnkového magnézia, je však veľmi dôležité to, ako efektívne ho dokážeme vstrebať. Aby sa totiž magnézium do nášho organizmu dostalo v čo najväčšom množstve, potrebuje na to správny „nosič“. Jedným z takýchto nosičov je aj kyselina orotová. Kyselina orotová je prirodzene sa vyskytujúca biologická látka, telu vlastná, obsiahnutá aj v mlieku a kolostre. Preto je prirodzeným nosičom pre magnézium a iné minerálne látky a kovy, ktorý zároveň zvyšuje ich vstrebávanie. Môžeme ju nájsť aj v koreňovej zelenine, ovčom mlieku či srvátke.Ak sa rozhodnete siahnuť po doplnkovom magnéziu, zvážte také, ktoré vďaka prirodzenému nosiču zvyšuje jeho efektívne vstrebávanie a nezaťažuje organizmus. Na trhu je viacero magnézií, ktoré si môžeme kúpiť v lekárňach. Jedným z nich je aj Magnerot® od nemeckej spoločnosti Wörwag Pharma. Je to zároveň jediné magnézium s dihydrátom magnéziumorotátu, teda s kyselinou orotovou. Dostanete ho v každej dobrej lekárni.Magnerot® je liek na vnútorné použitie s obsahom dihydrátu magnéziumorotátu. Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.