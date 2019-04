Vo voľbách do EP budú môcť v Nemecku voliť aj duševne chorí ľudia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 16. apríla (TASR) - V májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) budú môcť v Nemecku po prvý raz odovzdať svoj hlas i ľudia, ktorí majú pre svoje duševné ochorenie prideleného poručníka, čo ich zastupuje vo všetkých záležitostiach. Informoval o tom webový portál stanice Deutsche Welle.O zmenách rozhodol v pondelok Spolkový ústavný súd v zrýchlenom konaní. Podnet naň v meste Karlsruhe podali opozičné strany Zelení, Ľavica a Slobodná demokratická strana (FDP), ktoré tak chceli dosiahnuť, aby dotknutých 82.000 ľudí mohlo v nadchádzajúcich voľbách do EP takisto hlasovať.Spolkový snem už totiž v marci rozhodol o zavedení inkluzívneho volebného práva, avšak podľa koaličných subjektov Kresťanskodemokratická únia a Kresťanskosociálna únia (CDU/CSU) a Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) tieto zmeny ešte nemali platiť pre voľby do EP, ktoré sa konajú v Nemecku 26. mája.V Nemecku budú najnovšie prvýkrát môcť voliť aj ľudia, ktorí spáchali trestný čin, avšak svoj trest si neodpykávajú vo väzení, ale na psychiatrickom oddelení. Ide približne o 3000 osôb.Doteraz mohli ľudia trpiaci duševnými ochoreniami s poručníkom voliť len v niektorých spolkových krajinách, a to v krajinských a komunálnych voľbách. Od roku 2017 im volebné právo uznali Severné Porýnie-Vestfálsko a Šlezvicko-Holštajnsko. V roku 2018 sa k nim pridali i Brandenbursko, Brémy a Hamburg.Ústavný súd už koncom januára rozhodol, že zákon, ktorý plošne zakazuje duševne chorým zúčastniť sa na voľbách, je protiústavný.