Potrebujeme viac peňazí do zariadení sociálnych služieb, žiadajú poskytovatelia Krajniakovo ministerstvo

Sú v ťažkej ekonomickej situácii

Rozpočet verejnej správy nie je ešte pripravený

Príspevky by mali stúpnuť

Násobok minimálnej mzdy

7.6.2020 - Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR žiada ministerstvo práce a sociálnych vecí, aby sa od začiatku budúceho roka výraznejšie zvýšili finančné príspevky pre zariadenia sociálnych služieb."Vzhľadom na nevyhnutnosť zvýšiť radikálne mzdy pracovníkov v sociálnych službách žiadame zvýšenie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pre rok 2021 o minimálne 20 % oproti súčasnému návrhu," odkázala asociácia rezortu práce a sociálnych vecí počas pripomienkového konania k návrhu na zvýšenie príspevkov pre zariadenia sociálnych služieb na budúci rok.Konferencia vyšších rehoľných predstavených (KVRP) na Slovensku ministerstvo práce upozornila na to, že je veľmi ťažké posúdiť, či príspevok na odkázanosť bude postačovať na pokrytie nákladov na mzdy, keďže minimálna mzda by sa mala od začiatku budúceho roka zvýšiť zo súčasných 580 eur na zhruba 650 eur."A okrem toho, počas korony boli vyslovené sľuby na lepšie finančné ohodnotenie pracovníkov v sociálnych službách," zdôraznili. KVRP by uvítala, ak by minimálna mzda zostala na sume 580 eur a zvýšili by sa príspevky na odkázanosť."Sme v ťažkej ekonomickej situácii, no možno by bolo lepšie, keby sa dalo vybojovať väčšie navýšenie príspevku na odkázanosť alebo menšie navýšenie minimálnej mzdy," dodali.Ministerstvo financií SR zásadne nesúhlasí s návrhom rezortu práce a sociálnych vecí na zvýšenie príspevkov pre zariadenia sociálnych služieb na rok 2021."Zvyšovanie príspevkov predstavuje nekryté rozpočtové vplyvy vo výške 21,6 mil. eur, v súčasnej kríze by navrhovaným spôsobom rástli finančné príspevky oveľa rýchlejším tempom ako príjmy populácie," odkázal rezort pod vedením Eduarda Hegera (OĽaNO) počas pripomienkového konania ministerstvu práce a sociálnych vecí.Príspevok pre pobytové sociálne služby má podľa ministerstva financií od začiatku budúceho roka stúpnuť o 12 % a pre ambulantné sociálne služby o 10 %."V roku 2020 narastie priemerná nominálna mesačná mzda v hospodárstve len o 1,6 %, zvyšovanie príspevkov na rok 2021 je potrebné zvážiť aj v súvislosti s diskutovanými jednorazovými opatreniami na podporu zariadení sociálnych služieb," tvrdí rezort financií.Druhým argumentom ministerstva financií je, že zatiaľ nie je pripravený a schválený rozpočet verejnej správy na roky 2021 až 2023. "Z uvedeného dôvodu žiadame nepokračovať v legislatívnom procese, kým nebude navrhované zvýšenie zahrnuté v návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné roky," dodal rezort financií.Sumy štátnych príspevkov na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb sa majú v budúcom roku vzhľadom na tohtoročný nárast minimálnej mzdy zvýšiť o vyše 11 %.Príspevok pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby na jeden mesiac a jedno miesto má od začiatku budúceho roka v druhom až šiestom stupni odkázanosti stúpnuť zo súčasných 104 eur až 546 eur na 116 eur až 609 eur.Pri príspevkoch pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby na jeden mesiac a jedno miesto má ísť v druhom až šiestom stupni odkázanosti o nárast zo 70 eur až 364 eur na 77 eur až 406 eur.Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády o výške finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach na rok 2021, ktorý ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania. Zvýšenie týchto príspevkov si v budúcom roku vyžiada zo štátneho rozpočtu 21,6 mil. eur."Navrhovaná výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb na rok 2021 vychádza z účelu tohto finančného príspevku s prihliadnutím na vývoj minimálnej mzdy a jej výšku na rok 2020 a s prihliadnutím na vyváženú úroveň spolufinancovania jednotlivých foriem sociálnej služby," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.Príspevok pri pobytových službách na rok 2021 ministerstvo práce určilo ako násobok sumy mesačnej minimálnej mzdy na tento rok, ktorá je vo výške 580 eur.Pri druhom stupni odkázanosti ide o 0,2-násobok súčasnej minimálnej mzdy (116 eur), pri treťom stupni odkázanosti o 0,45-násobok najnižších hrubých zárobkov (261 eur), pri štvrtom stupni 0,6-násobok minimálnej mzdy (348 eur), pri piatom stupni sa suma príspevku určila ako 0,85-násobok sumy minimálnej mzdy (493 eur) a pri šiestom, najvyššom stupni odkázanosti tvorí príspevok 1,05-násobok minimálnej mzdy (609 eur).Výška príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby tvorí 66,67 % zo sumy finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej služby.