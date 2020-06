Masové protesty v USA po smrti Floyda pokračovali už 12. deň, prístup k Bielemu domu museli zablokovať (video)

V kostole vystavili jeho rakvu

Policajt kľačal na jeho krku

7.6.2020 - Naprieč Spojenými štátmi sa konali masové pokojné protesty proti rasizmu a policajnej brutalite. Išlo v poradí už o 12. deň demonštrácií, ktoré vyvolala násilná smrť Afroameričana Georgea Floyda.Do ulíc Washingtonu vyšli desaťtisíce ľudí a išlo tak o doteraz najväčší miestny protest. Bezpečnostné sily počas neho zablokovali všetky prístupy k Bielemu domu. Davy ľudí demonštrovali tiež v New Yorku, Chicagu, Los Angeles, Atlante, Philadelphii či San Franciscu.Vzdať poslednú úctu Floydovi prišli aj stovky obyvateľov Raefordu v Severnej Karolíne, kde sa narodil a kde v miestnom kostole vystavili jeho rakvu. Pohreb by sa mal konať v utorok v Houstone, kde vyrastal a prežil väčšinu svojho života.Veľké protesty proti rasizmu sa v sobotu konali aj v mnohých iných krajinách. Demonštrovalo sa napríklad v Sydney, Brisbane, Melbourne, Londýne, Paríži, Berlíne, Neapole, Tokiu či Soule.Mnohí účastníci mali pre pokračujúcu pandémiu koronavírusu na tvárach rúška. Niesli transparenty s nápismi hnutia Black Lives Matter (Na životoch čiernych záleží) a skandovali slogany proti rasizmu.Štyridsaťšesťročný Floyd zomrel 25. mája po tom, ako mu biely policajt Derek Chauvin niekoľko minút kľačal na krku, zatiaľ čo on spútaný ležal tvárou na ceste a lapal po dychu. Chauvina obvinili z vraždy a hrozí mu 40-ročné väzenie.Mrazivé video pomaly umierajúceho Floyda z mobilného telefónu sa rýchlo rozšírilo po celých Spojených štátoch a následne aj do zvyšku sveta a vyvolalo masívne protesty proti policajnej brutalite, rasizmu a nerovnosti, ktoré miestami prerástli do násilností.