Potrebujete ísť do Poľska a vyhnúť sa karanténe? Poľsko zavádza nové pravidlá na hraniciach

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.2.2021 (Webnoviny.sk) - Ľudia, ktorí sa pri vstupe do Poľska preukážu negatívnym testom na koronavírus , nebudú musieť ísť do karantény. V rozhovore pre televíziu TVN24, na ktorý odkazuje spravodajský portál CNN, to povedal minister zdravotníctva Adam Niedzielski. Podľa neho sa nové pravidlá „stanú faktom na konci týždňa“.Niedzielski dodal, že nové pravidlá budú platiť „na južnej a západnej hranici“. Pohraničná polícia bude podľa jeho slov potrebovať 48 hodín na to, aby na jednotlivých hraničných priechodoch dosiahla prevádzkovú kapacitu.Pri otázke pendlerov sa minister vyjadril, že testovanie na koronavírus bude štandardom. „Uvidíme, či v tomto ohľade povolíme nejaké výnimky,“ skonštatoval.Niedzielski tiež varoval pred hrozbou, ktorú predstavujú nové varianty koronavírusu šíriace sa v Poľsku, a predpovedal, že v nadchádzajúcich mesiacoch budú počty infikovaných rásť.