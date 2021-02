Zväz obchodu vyzýva k otvoreniu všetkých predajní, hygienické podmienky by boli dodržané

Zdravie kupujúcich je ohrozené

Zväz žiada pre predavačov očkovanie

22.2.2021 (Webnoviny.sk) - Zväz obchodu SR (ZO SR) vyzýva k otvoreniu všetkých obchodov za prísnych hygienických opatrení.Zväz sa domnieva, že ak za stanovených prísnych hygienických podmienok môžu byť otvorené predajne s potravinami, drogériou, lekárne a najnovšie aj obchody so záhradníckymi potrebami, tak za tých istých podmienok by mohli byť otvorené aj obchody s nepotravinárskym tovarom.Práve ten je podľa ZO SR často životne nevyhnutný v záujme bezproblémového chodu firiem aj domácností. Konštatoval to v pondelok na tlačovej konferencii prezident ZO SR Martin Katriak. „Neustále nám pribúdajú prípady, keď občania nemajú možnosť zakúpiť si také základné tovary ako sú žiarovky, batérie do rozličných zariadení, školské a kancelárske potreby a mnohé ďalšie," uviedol Katriak. ZO SR upozorňuje, že je nepredstaviteľné, aby si zákazníci na základe opatrení pre jednu žiarovku objednávali donášku do domu z e-shopu.ZO SR a jeho členovia zároveň s uspokojením prijali informáciu o tom, že Generálna prokuratúra SR podala Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) protest prokurátora proti vyhláške ÚVZ SR v niektorých častiach.Ide o tie, podľa ktorých môže osoba pozitívna na ochorenie opustiť miesto izolácie na nevyhnutný čas spojený s nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb.ZO SR je presvedčený, že ÚVZ SR v tomto prípade nedostatočne identifikoval zdravotné riziká a nielenže nezabezpečil dostatočnú ochranu pred šírením ochorenia COVID-19, ale umožnil ohrozenie životov a zdravia prevádzkového personálu a spotrebiteľov v priestoroch predajní pri nákupe. Tiež iných osôb pri ceste na nákup a späť.Obchodníci združení v ZO SR od začiatku koronakrízy upozorňujú na to, že aj predavačky a predavači, pokladníčky a pokladníci a ďalší pracovníci v predajniach tiež stoja v prvej línii boja proti epidémii. Ide najmä o pracovníkov v predajniach, ktoré zostávajú otvorené po celý čas krízy.„Každý deň sa stretnú so stovkami zákazníkov, z ktorých mnohí sú možno nakazení, keďže vstup do predajní zákazníkom nakazeným ochorením COVID-19 umožnila už spomenutá vyhláška ÚVZ SR,” vysvetlil Katriak.V tejto súvislosti ZO SR už viackrát upozornil príslušné štátne orgány na náročné pracovné prostredie, v ktorom zamestnanci predajní potravín, drogérií a lekární každodenne pracujú a žiadal zmierniť riziko, ktorému sú vystavení. Zväz preto žiada zaradenie pracovníkov, ktorí pracujú v priamom kontakte so zákazníkmi, v prednostných kategóriách pre očkovanie na ochorenie COVID-19.