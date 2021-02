Potrebujete kaderníčku či inštalatéra? Niektorí podnikatelia a živnostníci môžu ísť k zákazníkom aj domov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.2.2021 - Niektorí podnikatelia alebo živnostníci môžu svojich zákazníkov navštíviť aj doma. Pre agentúru SITA to uviedol Vincent Bujňák, odborný asistent z Katedry ústavného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.Podľa aktuálne platného uznesenia vlády tak môžu navštíviť svojich zákazníkov napríklad aj kaderníci, elektrikári či inštalatéri.„Vládne uznesenie obsahuje výnimku zo zákazu vychádzania, podľa ktorej do nedele 7. februára neplatí zákaz vychádzania pri ceste na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca v domácnosti a späť,“ povedal Bujňák.V menej zasiahnutých okresoch sa pritom podnikatelia a živnostníci nemusia preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 či potvrdením o prekonaní ochorenia.Vo viac zasiahnutých okresoch a tiež pri ceste z menej rizikového okresu do viac zasiahnutého okresu platí, že sa podnikateľ alebo živnostník musí vedieť preukázať negatívnym výsledkom testu, ktorý bol vystavený 27. januára a neskôr, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia. To nesmie byť staršie ako tri mesiace.Aktuálne platné uznesenie platí do nedele 7. februára. Budúci týždeň tak môžu do platnosti vstúpiť iné výnimky zo zákazu vychádzania.