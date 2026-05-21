Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Potvrdené! Brankár Neuer je späť, môže chytať na MS v Severnej Amerike
Veterán Manuel Neuer sa vracia do nemeckej reprezentácie, čaká ho piaty svetový šampionát.
21.5.2026 (SITA.sk) - Veterán Manuel Neuer sa vracia do nemeckej reprezentácie, čaká ho piaty svetový šampionát.
Skúsený nemecký futbalový brankár Manuel Neuer sa prekvapujúco dostal do 26-členného kádra nemeckej reprezentácie pre tohtoročné majstrovstvá sveta v Severnej Amerike. Neuer ukončil reprezentačnú kariéru v roku 2024, no teraz ho čaká piaty svetový šampionát.
Tréner Julian Nagelsmann potvrdil, že s Neuerom ráta ako s brankárskou jednotkou. V USA, Kanade a Mexiku by mal dostávať prednosť pred Oliverom Baumannom.
"Všetci poznajú auru i kvalitu, ktorú Manu prináša do tímu. Má vplyv na svoj tím, na súperov a dokáže vytvárať výnimočné momenty," povedal Nagelsmann o "svetovej triede" svojho brankára.
Kapitánom výberu napriek návratu Neuera zostáva Joshua Kimmich. V útoku bude jednou z hviezd nemeckého výberu Leroy Sané z Galatasarayu Istanbul. Nechýba ani mladík Lennart Karl z Bayernu München, ktorý sa do nominácie na veľký turnaj dostal premiérovo.
Neuer je jeden z posledných členov víťazného tímu z MS 2014. Zároveň sa v mužstve nenachádza Matthias Ginter, ďalší šampión z roku 2014, ktorého nahradil Malick Thiaw z anglického Newcastlu United.
Pre zdravotné problémy sa do nemeckého tímu nedostali Serge Gnabry ani Marc-André ter Stegen. Nagelsmann uviedol, že Nemci chcú v Severnej Amerike získať titul. V základnej C-skupine na nich čakajú Curacao, Pobrežie Slonoviny a Ekvádor. Základňu si tím zvolil v Severnej Karolíne.
Neuer pre opakujúce sa zdravotné problémy s lýtkom možno vynechá sobotňajšie finále Nemeckého pohára proti Stuttgartu.
Zaujímavú pozíciu v nemeckom výbere bude mať brankár Jonas Urbig z Bayernu. S tímom síce nebude necestovať na zápasy, ale družstvu bude pomáhať pri tréningoch.
Nemecká futbalová reprezentácia absolvuje prípravný duel na MS 31. mája doma proti Fínsku, po presune do USA nastúpi proti domácej reprezentácii 6. júna v Chicagu.
Zdroj: SITA.sk - Potvrdené! Brankár Neuer je späť, môže chytať na MS v Severnej Amerike © SITA Všetky práva vyhradené.
