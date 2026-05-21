Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 21.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

21. mája 2026

Ťažké, no zrejme správne rozhodnutie. Šimon Nemec požiadal o výmenu z New Jersey Devils – FOTO


Tagy: Kariéra Slováci v NHL Slovenskí hokejisti Výmena Zmluva

Jedným z dôvodov môže byť aj fakt, že sa nový generálny manažér Sunny Mehta s obrancom síce stretol, ale k rozhovoru o budúcnosti asi neprišlo. Slovenský hokejista Šimon Nemec cítil, že zmena ...



Zdieľať
21.5.2026 (SITA.sk) - Jedným z dôvodov môže byť aj fakt, že sa nový generálny manažér Sunny Mehta s obrancom síce stretol, ale k rozhovoru o budúcnosti asi neprišlo.


Slovenský hokejista Šimon Nemec cítil, že zmena generálneho manažéra v New Jersey Devils môže byť pre neho prospešná a konečne by mohol byť v klube "vítaný".

Naopak, smutná realita ho podmienila urobiť rázny krok, no zrejme správny - prostredníctvom svojho agenta požiadal o výmenu do iného tímu v NHL.

Jedným z dôvodov môže byť aj fakt, že sa nový generálny manažér Sunny Mehta s obrancom síce stretol, ale k rozhovoru o budúcnosti asi neprišlo.

Nemá ho v láske


Ten urobil niekoľko zmien na kľúčových pozíciách, keď v klube skončil tréner brankárov Dave Rogalski a asistenta Sergeja Brylina preradil na inú pozíciu.

Hlavného kouča Sheldona Keefea sa však rozhodol ponechať. Kanaďan je známy akousi nevraživosťou voči nádejnému rodákovi z Liptovského Mikuláša.

Len 22-ročného Nemca prevažne pred médiami len hanil a karhal za chyby. Málokedy sa obranca dočkal pochvaly či vyzdvihnutia jeho kvalít a progresu.

S informáciou o výmene prišiel Denník N od "dôveryhodného zdroja". Mehta nastúpil do funkcie v polovici apríla a nahradil Toma Fitzgeralda.

K stretnutiu malo prísť, no nie je zrejmé, či bolo medzi štyrmi očami alebo to bolo v rámci celého kádra. Každopádne, mladému Slovákovi došla trpezlivosť a v kariére chce pokračovať niekde inde.

Mohol by byť vymenený do iného tímu aj za výber v drafte. Zmluva sa Nemcovi skončí 30. júna. Jeho budúcnosť v NJ Devils je zrejme zrátaná a mala by pokračovať v inom zámorskom klube.

Počas aktuálnej sezóny odohral v základnej časti NHL 68 zápasov s bilanciou 11 gólov a 15 asistencií, čo spolu činí 26 bodov.


Zdroj: SITA.sk - Ťažké, no zrejme správne rozhodnutie. Šimon Nemec požiadal o výmenu z New Jersey Devils – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra Slováci v NHL Slovenskí hokejisti Výmena Zmluva
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Potvrdené! Brankár Neuer je späť, môže chytať na MS v Severnej Amerike
<< predchádzajúci článok
Dáni priznávajú tlak pred duelom so Slovenskom. Olesen: Sme chrbtom pri múre

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 