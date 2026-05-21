Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Ťažké, no zrejme správne rozhodnutie. Šimon Nemec požiadal o výmenu z New Jersey Devils – FOTO
Jedným z dôvodov môže byť aj fakt, že sa nový generálny manažér Sunny Mehta s obrancom síce stretol, ale k rozhovoru o budúcnosti asi neprišlo. Slovenský hokejista Šimon Nemec cítil, že zmena ...
Slovenský hokejista Šimon Nemec cítil, že zmena generálneho manažéra v New Jersey Devils môže byť pre neho prospešná a konečne by mohol byť v klube "vítaný".
Naopak, smutná realita ho podmienila urobiť rázny krok, no zrejme správny - prostredníctvom svojho agenta požiadal o výmenu do iného tímu v NHL.
Slovenský hokejista Šimon Nemec cítil, že zmena generálneho manažéra v New Jersey Devils môže byť pre neho prospešná a konečne by mohol byť v klube "vítaný".
Naopak, smutná realita ho podmienila urobiť rázny krok, no zrejme správny - prostredníctvom svojho agenta požiadal o výmenu do iného tímu v NHL.
Jedným z dôvodov môže byť aj fakt, že sa nový generálny manažér Sunny Mehta s obrancom síce stretol, ale k rozhovoru o budúcnosti asi neprišlo.
Nemá ho v láske
Ten urobil niekoľko zmien na kľúčových pozíciách, keď v klube skončil tréner brankárov Dave Rogalski a asistenta Sergeja Brylina preradil na inú pozíciu.
Hlavného kouča Sheldona Keefea sa však rozhodol ponechať. Kanaďan je známy akousi nevraživosťou voči nádejnému rodákovi z Liptovského Mikuláša.
Len 22-ročného Nemca prevažne pred médiami len hanil a karhal za chyby. Málokedy sa obranca dočkal pochvaly či vyzdvihnutia jeho kvalít a progresu.
S informáciou o výmene prišiel Denník N od "dôveryhodného zdroja". Mehta nastúpil do funkcie v polovici apríla a nahradil Toma Fitzgeralda.
K stretnutiu malo prísť, no nie je zrejmé, či bolo medzi štyrmi očami alebo to bolo v rámci celého kádra. Každopádne, mladému Slovákovi došla trpezlivosť a v kariére chce pokračovať niekde inde.
Mohol by byť vymenený do iného tímu aj za výber v drafte. Zmluva sa Nemcovi skončí 30. júna. Jeho budúcnosť v NJ Devils je zrejme zrátaná a mala by pokračovať v inom zámorskom klube.
Počas aktuálnej sezóny odohral v základnej časti NHL 68 zápasov s bilanciou 11 gólov a 15 asistencií, čo spolu činí 26 bodov.
Zdroj: SITA.sk - Ťažké, no zrejme správne rozhodnutie. Šimon Nemec požiadal o výmenu z New Jersey Devils – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dáni priznávajú tlak pred duelom so Slovenskom. Olesen: Sme chrbtom pri múre
