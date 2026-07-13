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13. júla 2026

Potvrdené. IMT SMILE a PUĽS chystajú nový spoločný koncertný program


Tagy: IMT Smile Koncert PUĽS

Po úspešných koncertoch v Prešove a vo Východnej pripravuje skupina IMT SMILE nový koncertný program. Po úspešných koncertoch v Prešove a vo Východnej pripravuje skupina IMT SMILE ...



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shot by zetak 0009zet_9555 26 07 11 676x451 13.7.2026 (SITA.sk) - Po úspešných koncertoch v Prešove a vo Východnej pripravuje skupina IMT SMILE nový koncertný program.

Po úspešných koncertoch v Prešove a vo Východnej pripravuje skupina IMT SMILE nový koncertný program, v ktorom sa predstaví spolu s Poddukelským umeleckým ľudovým súborom (PUĽS). Nespútaná energia hitov IMT SMILE v spojení so šarišskými, zemplínskymi, rusínskymi a rómskymi folklórnymi piesňami a tancami, v nových špeciálnych aranžmánoch a choreografiách, v profesionálnom a jedinečnom podaní viac ako štyridsiatich hudobníkov, tanečníkov a speváckeho zboru PUĽS na jednom pódiu, sľubuje neopakovateľný zážitok a nadviaže na tradíciu pravidelných vianočných koncertov skupiny IMT SMILE v STEEL Aréne Košice, v piatok 4. decembra 2026.

Koncerty vo Východnej sa stali každoročnou obľúbenou tradíciou kapely aj divákov a sú beznádejne vypredané. V sobotu, 11. júla 2026 vystúpila skupina IMT Smile opäť s výnimočným programom. S plným nasadením odohrali set najväčších hitov, ktoré pubikum dopĺňalo mohutným a nepretržitým sedemtisícovým zborom. Hosť programu PUĽS svojim profesionálnym a emóciami nabitým tancom a spevom v spojení s IMT SMILE ohromili publikum a dodali koncertu jedinečný zážitok. Diváci umelcov podporili búrlivým potleskom, nekonečným skandovaním a v závere ich odmietali pustiť z pódia. Nadšené a úprimné prijatie divákmi aj v kolíske slovenského folklóru, podporilo myšlienku vytvoriť nový spoločný koncertný program IMT SMILE a PUĽS.

"Vo Východnej sa stretli tisíce ľudí hrdých na našu kultúru. Bol to úžasný večer plný emócií a ja som vďačný, že toto môžeme s IMT Smile zažívať už viac ako 30 rokov. Energia IMT SMILE, PUĽSu a veľký záujem divákov sa dokonale prepojili a mám pocit, že je to stále silnejšie. To mi dáva jasnú odpoveď na to, aby sme pokračovali a urobili spoločný koncertný program. Mám už celkom konkrétnu predstavu ako by to mohlo vyzerať. Čaká nás veľa spoločnej práce, na ktorú sa veľmi teším," povedal o novom spoločnom projekte Ivan Tásler.

Okrem príprav na nový spoločný koncertný program odohrá IMT SMILE ešte množstvo koncertov. Už 18. júla 2026 vystúpia na festivale Colours of Ostrava, deň po tom na zámku v Považskej Bystrici, 24. a 25. júla v Banskej Štiavnici, 26. júla na zámku vo Vígľaši, 19. augusta na zámku Šimák v Pezinku a ďalšie. 19. septembra 2026 ich čaká rekordný, jubilejný pätnásty koncert v Londýne. Premiéra nového koncertného programu IMT SMILE a PUĽS bude v košickej STEEL Aréne v piatok 4. decembra 2026. Vstupenky sú už v predpredaji.

IMT SMILE a PUĽS
4. DECEMBER | KOŠICE | STEEL ARENA
 

Vstupenky v predaji online tu https://www.ticketportal.sk/event/IMT-SMILE-PULS?ID_partner=60

 

Aktualizované info:


www.imtsmile.com
https://www.facebook.com/imtsmileofficial
https://www.instagram.com/imtsmile/

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Potvrdené. IMT SMILE a PUĽS chystajú nový spoločný koncertný program © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: IMT Smile Koncert PUĽS
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