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13. júla 2026
Vo veku 78 rokov zomrel Sam Neill, hviezda filmu Jurský park
Počas svojej kariéry stvárnil desiatky televíznych a filmových postáv. Hviezda filmu Jurský park Sam Neill zomrel v pondelok v Austrálii vo veku 78 rokov. Jeho rodina v oznámení uviedla, že smrť herca ...
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13.7.2026 (SITA.sk) - Počas svojej kariéry stvárnil desiatky televíznych a filmových postáv.
Hviezda filmu Jurský park Sam Neill zomrel v pondelok v Austrálii vo veku 78 rokov. Jeho rodina v oznámení uviedla, že smrť herca bola „náhla a nečakaná“. Herec z Nového Zélandu sa v uplynulých rokoch liečil na lymfóm. Tento rok však oznámil, že už nemá rakovinu.
Vo vyhlásení sa neuvádza príčina Neillovej smrti, len to, že sa liečil v súkromnej nemocnici St. Vincent’s v Sydney. „Sam bol obklopený rodinou a odišiel dôstojne, tak ako žil celý svoj život,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Novozélandský premiér Christopher Luxon označil Neilla za „jedného z najvýznamnejších ľudí“. Jeho austrálsky náprotivok Anthony Albanese povedal, že herec má „osobitné miesto v srdciach Austrálčanov“.
Neill sa narodil v roku 1947 v Severnom Írsku, ale ešte ako dieťa sa presťahoval na Južný ostrov Nového Zélandu. Začiatkom 70. rokov začal účinkovať v novozélandských filmoch a neskôr získal významnejšie úlohy v Austrálii. Prelom v jeho kariére nastal v roku 1993, keď si zahral paleontológa Alana Granta v hollywoodskom trháku Jurský park režiséra Stevena Spielberga. Počas svojej kariéry stvárnil desiatky televíznych a filmových postáv.
Zdroj: SITA.sk - Vo veku 78 rokov zomrel Sam Neill, hviezda filmu Jurský park © SITA Všetky práva vyhradené.
Hviezda filmu Jurský park Sam Neill zomrel v pondelok v Austrálii vo veku 78 rokov. Jeho rodina v oznámení uviedla, že smrť herca bola „náhla a nečakaná“. Herec z Nového Zélandu sa v uplynulých rokoch liečil na lymfóm. Tento rok však oznámil, že už nemá rakovinu.
Vo vyhlásení sa neuvádza príčina Neillovej smrti, len to, že sa liečil v súkromnej nemocnici St. Vincent’s v Sydney. „Sam bol obklopený rodinou a odišiel dôstojne, tak ako žil celý svoj život,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Novozélandský premiér Christopher Luxon označil Neilla za „jedného z najvýznamnejších ľudí“. Jeho austrálsky náprotivok Anthony Albanese povedal, že herec má „osobitné miesto v srdciach Austrálčanov“.
Neill sa narodil v roku 1947 v Severnom Írsku, ale ešte ako dieťa sa presťahoval na Južný ostrov Nového Zélandu. Začiatkom 70. rokov začal účinkovať v novozélandských filmoch a neskôr získal významnejšie úlohy v Austrálii. Prelom v jeho kariére nastal v roku 1993, keď si zahral paleontológa Alana Granta v hollywoodskom trháku Jurský park režiséra Stevena Spielberga. Počas svojej kariéry stvárnil desiatky televíznych a filmových postáv.
Zdroj: SITA.sk - Vo veku 78 rokov zomrel Sam Neill, hviezda filmu Jurský park © SITA Všetky práva vyhradené.
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