Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
29. mája 2026
Potvrdené! Messi mieri na rekordný šiesty svetový šampionát pred pravdepodobným koncom kariéry
Rozhodnutie Lionela Messiho pokračovať znamená veľkú úľavu pre kouča Lionela Scaloniho, ktorý vyhlásil, že jeho nástupcu jednoducho nebude možné nájsť. Lionel Messi vo veku 39 rokov v súlade s ...
29.5.2026 (SITA.sk) - Rozhodnutie Lionela Messiho pokračovať znamená veľkú úľavu pre kouča Lionela Scaloniho, ktorý vyhlásil, že jeho nástupcu jednoducho nebude možné nájsť.
Lionel Messi vo veku 39 rokov v súlade s očakávaniami nebude chýbať na tohtoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. Zostáva tak kľúčovou postavou argentínskeho národného tímu, ktorý čaká boj o obhajobu titulu majstra sveta zo šampionátu v Katare 2022.
Legenda FC Barcelona si v roku 2022 našla počas turnaja nový rozmer, v siedmich zápasoch strelila sedem gólov a na tri ďalšie prihrala. Messi dvakrát skóroval aj vo finále proti Francúzsku. A v penaltovom rozstrele presným zásahom nasmeroval svoj tím k zisku trofeje.
"Chcel som svoju kariéru ukončiť týmto víťazstvom. Viac si už nemôžem želať,“ vyjadril sa po triumfe a zdalo sa, že to bude koniec jeho slávnej reprezentačnej éry. Napriek tomu vyjadril túžbu pokračovať ešte nejaký čas ako svetový šampión.
Premiéru na MS zaznamenal ešte ako tínedžer v roku 2006 v Nemecku. Neskôr v roku 2014 doviedol Argentínu do finále na šampionáte v Brazílii, bola však z toho finálová prehra po predĺžení s Nemeckom. Messi je najlepším strelcom a hráčom s najvyšším počtom štartov vo farbách reprezentácie Argentíny, pričom len dva štarty mu chýbajú do magickej hranice 200 reprezentačných štartov. V lete 2026 sa predstaví už na šiestych MS.
Jeho rozhodnutie pokračovať znamená veľkú úľavu pre kouča Lionela Scaloniho, ktorý vyhlásil, že nástupcu Messiho jednoducho nebude možné nájsť. Po dvoch sezónach nepresvedčivých výkonov vo francúzskom Paríži Saint-Germain a odchode z Európy v roku 2023 je Messi stále v dobrej forme v zámorskej MLS, v ktorej za Inter Miami strelil v roku 2026 už 13 gólov v 16 zápasoch, vlani pomohol tímu získať MLS Cup.
Ak sa zotaví z nedávneho svalového zranenia, povedie Argentínu už 16. júna v Kansase proti Alžírsku. Okrem toho sú v J-skupine ešte výbery Rakúska a Jordánska.
Od triumfu na MS 2022 dosiahol Messi s národným tímom ďalšie úspechy vrátane titulu na Copa America 2024.
Jeho spoluhráč Julian Álvarez podotkol, že hoci toto budú pravdepodobne Messiho posledné MS vzhľadom na jeho vek, pre fanúšikov aj všetkých futbalových priaznivcov bude blížiaci sa šampionát výnimočný.
Argentína disponuje aj mladými hviezdami, ako je Álvarez, ktorý patrí medzi najväčšie talenty a silu tím zvýšujú aj Lautaro Martínez, Nico Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero či Emiliano Martínez.
"Ako Argentínčania vždy túžime po titule, tento šampionát nebude výnimkou,“ dodal Álvarez.
Zdroj: SITA.sk - Potvrdené! Messi mieri na rekordný šiesty svetový šampionát pred pravdepodobným koncom kariéry © SITA Všetky práva vyhradené.
Je späť vo forme
Viacero hviezd
