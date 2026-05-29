 Šport

29. mája 2026

Český skaut brankárov by do NHL vzal Gajana. Hlavaj však v profilige nemá budúcnosť, toto mu vytkol – FOTO


29.5.2026 (SITA.sk) - Slovenská jednotka podľa neho v niektorých situáciách pôsobí "ťažkopádne".


Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku sa pre Slovensko skončili už v základnej skupine B. Už druhý rok sa hráči spod Tatier nedostali do štvrťfinále.

Vo výbere boli traja brankári - Samuel Hlavaj, Adam Gajan a Eugen Rabčan. Prví dvaja si na svetovom šampionáte zachytali, posledný z nich mal len podpornú úlohu v tíme.

Ich výkony hodnotil skaut klubu NHL Detroitu Red Wings Čech Petr Jaroš. Pre web hokej.cz povedal, že slovenská brankárska škola je na vzostupe.

"Hlavaj chytá dobre, má výsledky, ale ja by som si ho do NHL nevybral. Adam Gajan budúcnosť v zámorskej profilige má," prezradil 49-ročný rodák z Jihlavy.

Slovenská jednotka podľa neho v niektorých situáciách pôsobí "ťažkopádne". "Na dorážky sa často naťahuje namiesto toho, aby sa odrazil, zároveň by určité momenty mohol viac ustáť a tak ďalej," vysvetlil Jaroš.



Aktuálne je skautom európskych gólmanov. Po ročnej pauze sa mu ozval šéf brankárskeho rozvoja Detroitu s tým, že plánujú zriadiť novú funkciu v Európe.

"Poslali mi niekoľko otázok, musel som na päť gólmanov urobiť report, nasledovali ďalšie telefonáty i doplňujúce otázky a nakoniec ma vybrali. Údajne mali na túto pozíciu šesť-sedem kandidátov," spomínal Jaroš.

Osobný pohľad je dôležitý


Už sa mu stalo, že po pár zákrokoch nejakého muža medzi tromi ždrďami videl potenciál, no niektorí ho sklamali s tým, že sa uspokojili a upadli do priemeru.

Prevládajú ako subjektívne pocity, tak aj zapisovanie do predtlačených kolóniek. Stále však zapisuje vlastnými slovami hodnotenie nádejných brankárov.

"Som rád za možnosť hodnotenia gólmanov vlastnými slovami. Ak by sme na všetko mali tabuľky, vytrácal by sa osobný pohľad skauta," dodal Jaroš pre uvedené médium.


Zdroj: SITA.sk - Český skaut brankárov by do NHL vzal Gajana. Hlavaj však v profilige nemá budúcnosť, toto mu vytkol – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

